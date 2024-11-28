美法協助斡旋 以黎達成停火協議

美國總統拜登廿六日在白宮宣布，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨已經達成停火協議。該協議在黎巴嫩當地時間廿七日凌晨四時（台灣時間廿七日上午十時）生效。

拜登在記者會說：「我有中東的好消息要報告」，停火協議是美國、法國協助斡旋，旨在永久中止敵對，「真主黨與其他恐怖團體的剩餘組織，將不得對以色列再有任何安全威脅」，以、黎兩邊平民很快將可以安全重返社區。

拜登證實停火協議前不久，以色列安全內閣以十票對一票通過停火協議。協議生效幾小時後，連接黎國首都貝魯特和黎南的公路出現數以千計民眾駕車南下，顯示逃難民眾開始返回家園，車頂上可見綁著他們的家當和床褥。黎南主要城市錫登的北方入口處，交通還陷入打結。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日突襲以色列，招致以軍報復攻擊；真主黨為支持哈瑪斯，隨後開始對以色列開火。至今以、黎邊境地區有大量平民喪生。

該協議生效後，以色列將在六十天期間從黎巴嫩逐步撤軍，黎巴嫩陸軍將掌控接近以黎邊境的地區，同時確保真主黨不會該地重起爐灶。協議要求以色列停止一切對黎國領土的海陸空攻擊等軍事行動，真主黨等所有黎巴嫩武裝團體也會中止對以色列的行動。

以、黎雙方均應承認聯合國安理會第一七○一號決議的重要性，以達成長久和平安全，並致力採取措施讓該決議完整落實、不被違反。該決議終結二○○六年以色列和真主黨戰爭的最後一輪衝突，已規定黎南不能有不隸屬黎國政府的武裝分子出沒。

以色列總理內唐亞胡聲明，願意落實這次停火協議，但協議的維持取決於黎巴嫩境內情勢，「若有任何違反之處，我們將要求履行協議，做出強力回應」。

內唐亞胡並說，與黎巴嫩達成停火協議，以色列可以把重心擺在伊朗的威脅，並補充戰爭時耗損的軍備，讓以軍休養生息，同時孤立哈瑪斯。不過內唐亞胡的聯合內閣部分成員對停火協議持反對意見。

伊朗外交部發言人巴格赫里聲明，樂見以色列結束對黎巴嫩的侵略，並強調伊朗堅定支持黎巴嫩政府、人民及其抵抗行動，也呼籲國際社會有效施壓以色列終止加薩戰爭。