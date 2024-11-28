拜登卸任前宣布好消息 以國、真主黨達停火協議

美國總統拜登26日宣布，以色列與伊朗撐腰的真主黨民兵組織已達成停火協議，於當地時間27日清晨4時生效，全面停止戰事。

加薩戰爭去年爆發以來，以色列、黎巴嫩交界地帶數以千計平民喪生，停火協議可望讓衝突畫下句點。拜登在記者會上說：「我有中東的好消息要報告。」就在拜登證實停火協議之前不久，以色列安全內閣以10票對1票表決通過停火協議。

以色列、真主黨停火協議要點

經過數月美國國務院一度形容為「極為失望」的協商，以色列內唐亞胡內閣宣布停火60天已代表重大突破，但本宣布能否帶來持久和平，依然不明朗。

拜登表示，停火協議是由美國、法國協助斡旋，協議旨在永久中止敵對，「真主黨與其他恐怖團體的剩餘組織，將不得對以色列再有任何安全威脅」。

停火協議生效後，以色列將在60天期間從黎巴嫩逐步撤離部隊，黎巴嫩陸軍將掌控接近以黎邊境的地區，同時確保真主黨不會在邊境地區重起爐灶。

法國總統馬克宏在社群媒體X發文慶賀停火協議簽訂。他表示，數月以來與美國密切配合，與以色列、黎巴嫩當局持續洽商，努力終於開花結果。

黎巴嫩代理總理米卡提發表聲明對停火協議表示歡迎，並說黎巴嫩將獲得平靜與穩定，流離失所的百姓得以重返家園及城市。黎巴嫩外交部長布哈比表示，以色列撤軍同時，黎巴嫩陸軍準備部署至少5,000官兵在黎國南部。

內唐亞胡發表聲明說，願意落實停火協議，但如果真主黨有違反協議的任何行為，以色列將有強力回應。內唐亞胡領導的聯合內閣，部分成員仍對停火協議持反對意見。

國內指標航運業者分析，紅海危機主要是葉門叛軍胡塞組織（Houthi）攻擊船舶，跟黎巴嫩協談較無關聯，因此目前各家貨櫃輪業者還不會貿然返回紅海。