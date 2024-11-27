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以黎停火協議生效前 以色列空襲敘黎邊界關卡釀7死

中央社／ 貝魯特27日綜合外電報導
以色列在與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火協議生效前數小時，對黎巴嫩與敘利亞間邊界關卡發動空襲。 路透社
以色列在與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火協議生效前數小時，對黎巴嫩與敘利亞間邊界關卡發動空襲。 路透社

以色列在與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火協議生效前數小時，對黎巴嫩與敘利亞間邊界關卡發動空襲。戰爭監督團體敘利亞人權瞭望台組織表示，這些攻擊造成7人死亡。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）昨天宣布與真主黨達成停火協議時，對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）示警，稱他在「玩火」。

阿塞德是真主黨的主要盟友與支持者，敘利亞也是真主黨從伊朗向黎巴嫩輸送武器的主要通道。

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights），這些夜間空襲擊中敘利亞和黎巴嫩間的邊界關卡，導致7人死亡，死者中包括2名敘利亞軍人、1名兒童和1名敘利亞紅新月會（Syrian ArabRed Crescent）志工。

黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶（Ali Hamieh）告訴路透社，以色列在夜間首次對黎巴嫩北部3個連接敘利亞的邊界關卡發動攻擊。

在這次襲擊發生前，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，為結束真主黨和以色列間的敵對行動，停火協議將自當地時間27日凌晨4時生效。

以色列軍方表示，其戰機攻擊了敘利亞和黎巴嫩間的數個交通樞紐，它們被用來向真主黨運送軍事裝備。

哈米耶表示，目前還不清楚邊界關卡是否因攻擊而交通中斷。以色列近期對黎巴嫩東部邊界關卡的突襲，已經切斷這些進入敘利亞的通道。

以色列 敘利亞 真主黨 空襲 黎巴嫩

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