以黎停火協議生效前 以色列空襲敘黎邊界關卡釀7死
以色列在與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火協議生效前數小時，對黎巴嫩與敘利亞間邊界關卡發動空襲。戰爭監督團體敘利亞人權瞭望台組織表示，這些攻擊造成7人死亡。
法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）昨天宣布與真主黨達成停火協議時，對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）示警，稱他在「玩火」。
阿塞德是真主黨的主要盟友與支持者，敘利亞也是真主黨從伊朗向黎巴嫩輸送武器的主要通道。
根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights），這些夜間空襲擊中敘利亞和黎巴嫩間的邊界關卡，導致7人死亡，死者中包括2名敘利亞軍人、1名兒童和1名敘利亞紅新月會（Syrian ArabRed Crescent）志工。
黎巴嫩公共工程暨交通部長哈米耶（Ali Hamieh）告訴路透社，以色列在夜間首次對黎巴嫩北部3個連接敘利亞的邊界關卡發動攻擊。
在這次襲擊發生前，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，為結束真主黨和以色列間的敵對行動，停火協議將自當地時間27日凌晨4時生效。
以色列軍方表示，其戰機攻擊了敘利亞和黎巴嫩間的數個交通樞紐，它們被用來向真主黨運送軍事裝備。
哈米耶表示，目前還不清楚邊界關卡是否因攻擊而交通中斷。以色列近期對黎巴嫩東部邊界關卡的突襲，已經切斷這些進入敘利亞的通道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言