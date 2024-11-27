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以黎停火生效 哈瑪斯稱樂見、準備好為加薩達成協議

中央社／ 加薩27日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層表示，哈瑪斯已準備好為加薩達成停火，並且歡迎黎巴嫩的停火協議生效。 法新社
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層表示，哈瑪斯已準備好為加薩達成停火，並且歡迎黎巴嫩的停火協議生效。 法新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層表示，哈瑪斯已準備好為加薩達成停火，並且歡迎黎巴嫩的停火協議生效。

這位哈瑪斯（Hamas）的官員告訴法新社：「我們已經告知人在埃及、卡達與土耳其的調停者，哈瑪斯已準備好（達成）停火與換囚的審慎協議。」不過這位官員指控以色列從中作梗。

另據路透社報導，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（SamiAbu Zuhri）今天表示，哈瑪斯「尊重」黎巴嫩敲定保護人民協議的權利，並期盼達成一份終結加薩戰爭的協議。

阿布朱瑞告訴路透社：「哈瑪斯尊重黎巴嫩與（黎國政治與軍事組織）真主黨（Hezbollah）達成保護黎巴嫩人民協議的權利，而我們期盼這份協議將有助於達成另一份協議，終止加薩人民遭屠殺的戰爭。」

哈瑪斯與以色列國防軍（IDF）仍在加薩交戰而沒有達成猶如以黎停火的協議，許多加薩居民紛紛表示，他們覺得被拋棄了。

歷經數月磋商停火的嘗試遲無進展，如今協商又陷入停擺，因調停國卡達表示已告知交戰的兩方，將暫停卡達斡旋停火的努力，直到雙方準備讓步。

以色列 卡達 哈瑪斯 巴勒斯坦 黎巴嫩

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