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以色列真主黨停火民眾歸心似箭 通往黎巴嫩南部道路湧車潮

中央社／ 貝魯特27日綜合外電報導
以色列及真主黨達成停火協議並於今天生效，數以百計因戰事逃離家園的民眾開始踏上歸途，通往黎巴嫩南部的道路今天一大早就出現車潮。 路透社
以色列及真主黨達成停火協議並於今天生效，數以百計因戰事逃離家園的民眾開始踏上歸途，通往黎巴嫩南部的道路今天一大早就出現車潮。 路透社

以色列及有伊朗撐腰的真主黨美國法國斡旋下達成停火協議並於今天生效，數以百計因戰事逃離家園的民眾開始踏上歸途，通往黎巴嫩南部的道路今天一大早就出現車潮

路透社報導，當地時間今天凌晨4時（台灣時間上午10時）停火生效後，黎巴嫩首都貝魯特各地仍能聽見陣陣槍聲，但無法立即確認這是否為慶祝槍聲，因為開火也被用來向可能沒注意到以軍撤離警告的居民示警。

法新社記者表示，自今天清晨起，通往黎巴嫩南部主要城市錫登（Sidon）的道路交通壅塞，數以百計流離失所民眾在停戰後踏上歸途。

法新社記者看到，車輛與小巴士載滿乘客，他們帶著床墊、行李箱和毯子朝南走，一些人按喇叭或唱歌慶祝。

在大批民眾返家的同時，黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）今天上午安排媒體前往黎國南部、東部及貝魯特南郊。

黎巴嫩許多村莊已被摧毀，但民眾告訴路透社，逃離家園在外租屋導致家庭深陷財務壓力，希望不必再多付一個月租金。

不過也有人提到，回家還是令人緊張。

阿魯特（Hussam Arrout）是4個孩子的父親，老家位在黎南邊境村莊。他說：「以色列人還沒完全撤走，他們還在邊境。所以我們決定等到軍方宣布我們可以進去，那時我們將立刻發動汽車前往村子。」

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