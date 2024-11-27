以色列真主黨停火民眾歸心似箭 通往黎巴嫩南部道路湧車潮

以色列及有伊朗撐腰的真主黨在美國、法國斡旋下達成停火協議並於今天生效，數以百計因戰事逃離家園的民眾開始踏上歸途，通往黎巴嫩南部的道路今天一大早就出現車潮。

路透社報導，當地時間今天凌晨4時（台灣時間上午10時）停火生效後，黎巴嫩首都貝魯特各地仍能聽見陣陣槍聲，但無法立即確認這是否為慶祝槍聲，因為開火也被用來向可能沒注意到以軍撤離警告的居民示警。

法新社記者表示，自今天清晨起，通往黎巴嫩南部主要城市錫登（Sidon）的道路交通壅塞，數以百計流離失所民眾在停戰後踏上歸途。

法新社記者看到，車輛與小巴士載滿乘客，他們帶著床墊、行李箱和毯子朝南走，一些人按喇叭或唱歌慶祝。

在大批民眾返家的同時，黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）今天上午安排媒體前往黎國南部、東部及貝魯特南郊。

黎巴嫩許多村莊已被摧毀，但民眾告訴路透社，逃離家園在外租屋導致家庭深陷財務壓力，希望不必再多付一個月租金。

不過也有人提到，回家還是令人緊張。

阿魯特（Hussam Arrout）是4個孩子的父親，老家位在黎南邊境村莊。他說：「以色列人還沒完全撤走，他們還在邊境。所以我們決定等到軍方宣布我們可以進去，那時我們將立刻發動汽車前往村子。」