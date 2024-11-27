以色列真主黨停火生效 黎巴嫩準備對南部重新駐軍

在以色列與什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨今天停火生效數個小時後，黎巴嫩軍方指出，正「採取必要措施」對黎南部署部隊，並且警告從前線區域流離失所的民眾，在以軍撤離之前不要重返家園。

法新社報導，軍方在聲明中指出：「隨著停火生效，軍方正採取必要措施完成對南部的部署。軍隊指揮部呼籲，公民重返已經遭到以色列敵軍滲透的前線村莊和城鎮之前，先等待他們撤離。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，這項停火協議已於當地時間27日凌晨4時（台灣時間上午10時）生效，有望永久結束以色列對黎巴嫩城鎮襲擊、停止在黎南和以色列北部地區已經進行超過一年的戰鬥。

美國總統拜登表示，以色列和真主黨（Hezbollah）的協議內容涵蓋以軍於未來60天自黎南撤軍，以及黎巴嫩軍方掌控當地，以確保真主黨不會重新建軍。

根據半島電視台，停火生效後的3小時期間未傳違反協議通報。

數以千計民眾則開始設法重返他們位在黎南各地的家園，很多人比出「勝利」手勢。對他們而言，能夠重返家園這件事本身就是個勝利。

不過報導指出，以色列軍隊已經表示，在以軍仍有行動，以及他們發布撤離令的那些村落，民眾仍不可以重返。因此想要重返黎南家園的民眾能夠有多少進展，仍不得而知。

停火協議規範，黎軍將於60天期間對流經黎南的利塔尼河（Litani River）以南進行部署。

那整個區域將會清除真主黨戰士和真主黨基礎設施，在邊界附近行動的以軍則將逐步撤離，以貫徹聯合國安全理事會第1701號決議。

許多人對於以黎關係有一個新的開始審慎樂觀，但也有人擔心以色列可能只是拖延時間，等待美國總統當選人川普上任，屆時他們會有更大自主權對真主黨採取行動。