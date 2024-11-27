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卸任前罕見一刻！拜登促成黎巴嫩和平協議 功績仍因2事蒙陰影

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統拜登（圖）盛讚黎巴嫩停火協議為一大勝利。 新華社
美國總統拜登（圖）盛讚黎巴嫩停火協議為一大勝利。 新華社

美國總統拜登盛讚黎巴嫩停火協議為一大勝利，然而，他的政治功績會因兩件事蒙上陰影，一是川普回鍋當總統，二是未能促成加薩和平

拜登這位跛腳鴨總統在任期最後2個月罕見出現值得回味的一刻：82歲的他今天在白宮玫瑰花園（RoseGarden）宣布，以色列與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）達成停火協議。

法新社報導，這份停火協議至少能讓川普明年1月20日重返白宮時少了一場戰爭要處理，但他仍將接手因應加薩和烏克蘭的戰爭。

美國情報安全顧問公司「蘇凡集團」（SoufanGroup）研究主任克拉克（Colin Clarke）說，黎巴嫩這起協議是「給豬上口紅」，比喻想讓事情變更好，卻徒勞無功。

他表示，拜登當然會說這是一大勝利，因為他沒有其他事蹟可以拿來邀功。他還說拜登不過是在「粉飾」自己去年10月7日以來在中東地區的「災難性」因應作為。

克拉克指的是拜登強烈支持以色列的立場，即便以色列去年10月7日與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩爆發戰爭，這段時間還與真主黨在黎南隔空交火，並於今年9月底將局勢升級為全面性戰爭。

拜登雖然宣布更多行動來推動以色列結束在加薩的戰爭，但想在卸任前達成更廣泛和平仍是遙不可及的夢想。

除了加薩戰爭，烏克蘭戰爭也還未落幕。

因此，即使黎巴嫩這方面取得和平協議，美利堅大學（American University）外交政策和全球安全系教授馬丁（Garrett Martin）告訴法新社：「我不認為是繞場慶祝勝利的時候。這不僅是3大戰線的其中一個，也是最不重要的一個。」

不過，就算是一個如川普這般熱愛談交易的人士上台，也有可能會和拜登一樣，發現中東問題十分棘手。

馬丁說：「功績是可以共享的。現在這成了川普的燙手山芋了。」

以巴衝突 以色列 俄烏戰爭 拜登 真主黨 黎巴嫩

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