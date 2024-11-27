以黎停火協議生效 關鍵條款一覽

以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨今天實施停火，這是美國提議為期60天休戰協議的一部分，以結束一年多的敵對行動，據報關鍵條款包括以色列撤軍、黎巴嫩軍隊接管邊境等。

路透社報導，美國總統拜登宣布上述協議，稱其目的是永久停止敵對行動。以色列安全內閣已經批准，並將提交全體內閣審議。黎巴嫩總理米卡提（NajibMikati）對真主黨（Hezbollah）上週批准的協議表示歡迎。

協議文本尚未公布，路透社也未見到草案。然而熟知內情的黎巴嫩資深政治消息人士說，在美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）協調下達成的停火協議長達5頁，其中包括13個部分。

以下是路透社整理的關鍵條款摘要：

●停止敵對行動

拜登宣布，以黎停火協議在當地時間27日凌晨4時（台灣時間上午10時）生效，預計雙方今天上午停火。

黎巴嫩資深消息人士說，以色列預料將「停止從陸、海、空對黎巴嫩領土進行任何軍事行動，包括針對民用和軍事目標以及黎巴嫩國家機構」。

消息人士說，黎巴嫩所有武裝團體，即真主黨和其盟友將停止針對以色列的行動。

●以色列撤軍

兩名以色列官員表示，以軍將在60天內從黎巴嫩南部撤軍。拜登說，隨著軍隊逐步撤出，以黎邊界兩側平民將能返回家園。

黎巴嫩官員告訴路透社，黎巴嫩稍早曾敦促以軍在休戰期間儘快撤軍。

一名黎巴嫩官員告訴路透社，協議內容包括保留黎巴嫩和以色列自衛權的措辭。

●黎巴嫩軍隊接管邊境

真主黨武裝分子將撤離黎巴嫩南部陣地，朝利塔尼河（Litani River）以北移動；利塔尼河位於以色列邊境以北約30公里處。

黎巴嫩資深政治消息人士說，撤軍不會公開。他還說，真主黨的軍事設施「將被拆除」，但目前尚不清楚真主黨是否會自行拆除這些設施，也不清楚其成員撤出陣地時是否會攜帶武器。

黎巴嫩安全部門消息人士告訴路透社，黎巴嫩將在利塔尼河以南地區部署約5000名士兵，其中包括以黎邊界沿線33個哨所。

以色列對黎巴嫩的攻擊導致超過120萬人流離失所，其中許多人來自黎巴嫩南部，以色列北部數以萬計流離失所者也預計將重返家園。

●監督機制

黎巴嫩國會副議長沙柏（Elias Bou Saab）告訴路透社，達成停火協議前最後幾天的癥結點之一是如何監督相關進程。

沙柏說，美、法兩國將加入「聯合國駐黎巴嫩臨時部隊」（UNIFIL）、黎巴嫩軍隊和以色列軍隊之間現有的三方機制，並以美國為首。

拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在聯合聲明中說，美國和法國將共同努力確保協議充分落實。

●以色列單方面攻擊

以色列官員堅稱，倘若發現安全受到威脅，包括向真主黨轉移武器和軍事裝備等情事，以軍將會繼續打擊真主黨。

一名以色列官員告訴路透社，負責談判協議的美國特使哈克斯汀已直接向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）保證，以色列可以對黎巴嫩進行此類打擊。

尼坦雅胡在安全內閣會議後發表電視演說時表示，如果真主黨違反協議，以色列將發動攻勢。

這名官員表示，以色列將出動無人機監控黎巴嫩地面動向。

黎巴嫩官員表示，這項條款並未包含在其同意的協議中，並反對任何侵犯主權的行為。