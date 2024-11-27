以黎達成停戰協議 效期永久、美法監督

以色列跟黎巴嫩將永久休戰，但以色列仍尚未與哈瑪斯停戰！美國總統拜登26日宣布，以色列與黎巴嫩達成停戰協議，以色列總理納坦雅胡也表示內閣已經批准相關協議。以色列軍隊將於2個月內逐漸撤出，由黎巴嫩軍隊接手過去被以色列佔領的土地。美國與法國則會確保雙方協議能夠順利進行。

正規軍取代真主黨

根據《半島電視台》報導，拜登表示，此次停戰協議不包括加薩，黎巴嫩與以色列的邊境將不再有衝突。黎巴嫩總理米卡提也表示很高興能達成協議，讓以色列不再與真主黨交火。以色列將於2個月內撤出之前佔領的黎巴嫩土地，但並非由真主黨接手，而是由黎巴嫩的軍隊進駐。

《CNN》提到，拜登還表示，真主黨以前用過的設施可以重建，以黎邊境的兩國公民將可很快返家，重建社區、學校、農場與商店。雖然不會有美軍前往邊境確保停戰協議落實，但拜登與法國總統馬克宏聯合發表聲明，強調會確保雙方落實這次的永久停戰協議。

拜登盼任內以哈停戰

在以哈衝突開打沒多久，真主黨就曾砲擊以色列，雙方在邊境有來有回，直到今年紛爭擴大，以色列疑似分別透過呼叫器與通訊器發動搖控攻擊，還將真主黨領袖與高階將領擊斃，不過真主黨也以火箭彈與無人機回擊，雙方雖互有傷亡，但主要還是黎巴嫩平民死傷較多，有3768人死亡、15699人受傷。

《半島》分析，拜登將卸任、川普將上任，拜登最希望能在任內儘速結束以哈衝突，其次則是以色列與阿拉伯國家關係的正常化，但這需要先達成前者。因此拜登希望與土耳其、埃及、卡達等國家協商，讓加薩能在他卸任前停戰，但之前美國曾提出三階段的停戰方案，國務卿布林肯訪問中東11次都沒效。

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