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以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

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以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登26日宣布以色列與真主黨達成停火。法新社
美國總統拜登26日宣布以色列與真主黨達成停火。法新社

華盛頓郵報報導，美國總統拜登26日在白宮宣布，以色列內閣以10票贊成對1票反對通過與黎巴嫩真主黨達成60天停火，預計在當地時間27日凌晨4時（台灣時間27日上午10時）開始生效，以黎邊境長達1年的衝突暫時畫下句點。

儘管如此，以色列總理內唐亞胡仍警告，假如真主黨違反協議，以色列軍方將再度恢復攻擊。

知情官員透露，協議內容包括為期60天停火，並計劃以協調方式撤出以色列士兵，同時部署黎巴嫩軍隊，以恢復黎巴嫩在利塔尼河以南地區的主權，防止真主黨武裝分子在該地區使用武器。

拜登與法國總統馬克宏的聯合聲明表示，以色列與真主黨的停火將「創造恢復持久平靜的條件，並讓兩國居民能夠安全返回家園」。聲明指出，兩位領導人承諾努力確保停火協議全面落實。

拜登在白宮的發言提到加薩戰爭，「現在哈瑪斯需要做出選擇，唯一的出路是釋放人質，並在此過程中結束戰爭」。

法新社報導，內唐亞胡近日宣稱，以色列停止黎巴嫩戰爭有助集中注意力對付哈瑪斯和頭號敵人伊朗。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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