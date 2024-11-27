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拜登：以色列與黎巴嫩政府已接受停火協議

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）今天在白宮玫瑰花園（Rose Garden）發表談話，他表示以色列與黎巴嫩政府已接受一個能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登稱這個事態發展是「大好消息」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明說，尼坦雅胡與拜登交談，「為美國參與並促成黎巴嫩停火協議感謝拜登，也對美國諒解以色列執行停火協議時仍保有採取行動的自由，表示感謝」。

另據美聯社報導，以色列批准一項由美國居中斡旋、與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）停火的協議，有望為以國軍隊和伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）中止過去近14個月在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭鋪路。

以色列 拜登 美國

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