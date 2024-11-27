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G7外長會議落幕 義大利外長稱將達成以黎停火協議

中央社／ 義大利費烏吉26日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）外長會議今天落幕，義大利外長塔加尼於會議結束後表示，確保以色列真主黨黎巴嫩停火的磋商「走在正確的路上」，而且「即將達成」一項協議。

法新社報導，塔加尼（Antonio Tajani）告訴記者：「身為七大工業國集團，我們已努力試著促成黎巴嫩停火協議…我們正走在正確的路上。」

他補充說，「我們即將達成一項協議…至於後續行動，我們拭目以待。將會有不同組織核實當地情況，以及這項協議實施的狀況」。

塔加尼指出：「由於我們也是聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）的成員，我們勢必是這些組織的其中一員。」

以色列與真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩的戰事未歇，以國安全內閣今天下午預計討論一項擬議的停火協議。與此同時，一連串空襲正包圍黎國首都貝魯特（Beirut）南部，黎巴嫩國營媒體稱之為「砲火帶」。

美國、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）、G7與其他國家，持續推動以色列與真主黨停止長期的敵對行動。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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