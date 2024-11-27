內唐亞胡擬允與黎停火

以色列內閣發言人表示，以色列總理內唐亞胡當地時間廿六日晚間召開內閣安全會議，擬批准與黎巴嫩停火協議。路透引述四名黎巴嫩消息人士說法報導，美國總統拜登與法國總統馬克宏將宣布黎巴嫩軍事組織真主黨和以色列停火。

路透指出，白宮國家安全會議發言人柯比證實「很接近達成協議」，但稱「在一切完成以前，什麼都不算完成」。美國國務院發言人米勒也描述雙方分歧大幅縮小，不過在簽署協議前還有一些步驟。

以色列時報引述一名以色列官員報導，內唐亞胡召開的高層級內閣安全會議，預計批准與真主黨停火六十天，而且不排除停火時間仍可能變動，「可能是一個月或者一年」。

美國總統拜登與法國總統馬克宏將宣布以色列與真主黨達成停火協議，屆時可能由包括法國在內的五國委員會監督停火，由美國擔任主席。以色列也將從華府獲得一份確認信，允許以色列在真主黨違反停火協議的狀況下採取軍事行動。

路透報導，以色列已同意核心條件，並分三階段停火，首先是真主黨將武裝部隊自利塔尼河（Litani）北部撤離；以色列自黎巴嫩南部撤軍；最後階段是以黎對爭議邊界領土展開協商。

以色列時報報導，以國已原則上同意美國提出的「以黎停火協議」草案。但黎巴嫩官員說，雖然感到樂觀卻仍維持警覺，因為內唐亞胡不可信任。

報導指，協調停火談判的美國特使霍克斯坦對以色列強調，這是以黎推進協議的最後機會，如果以方再不接受，將放棄斡旋，以色列和黎巴嫩真主黨就必須等川普新政府明年一月上任後，才會重新展開調解。

以色列駐聯合國大使達南表示，無論雙方達成什麼協議，以色列將維持對黎巴嫩南部的打擊能力；黎巴嫩當局之前曾反對允許以色列使用這類措辭的權利。

與此同時，黎巴嫩貝魯特南部郊區由真主黨控制地區，持續遭受以軍猛烈空襲。