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傳以色列考慮對真主黨停火 黎巴嫩：貝魯特仍遭空襲

中央社／ 貝魯特／耶路撒冷26日綜合外電報導

一名黎巴嫩官員告訴法新社，在以色列準備決定是否接受與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨停火的提議之際，昨天仍對貝魯特中區進行空襲

報導指出，不願意具名的這名官員說：「以色列空襲擊中首都貝魯特。」以色列對真主黨（Hezbollah）位在貝魯特南區的據點發出一連串人員撤離呼籲的同時展開這場空襲。

另外，以色列軍方今天宣布，對黎巴嫩利塔尼河（Litani River）地區進行突襲。以色列希望逼真主黨退到利塔尼河以北地區。

以色列軍方在聲明中指出：「士兵突襲數個恐怖主義目標，與恐怖分子展開近距離作戰，確定數十具發射器、數以千計火箭和飛彈所在位置，以及隱藏山坡上的武器儲存設施，並且予以摧毀。」

以色列 真主黨 空襲 飛彈 黎巴嫩

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