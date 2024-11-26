人道救援史上最危險 以哈衝突至今未止血

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】今年是有史以來人道救援者死亡最多的一年！聯合國25日公布數據顯示，2024年至少有281位人道工作者在從事救援時死亡，已經超過2023年的280人，成為史上最多。其中178人是因為以哈衝突導致。而從迦薩戰爭爆發以來，已經有至少333名人道工作者救援時死亡，以色列雖研議與黎巴嫩停火，但戰事仍未停歇。

以哈衝突占比破6成

根據《半島電視台》報導，聯合國援助工作者安全資料庫（AWDS）統計顯示，2024年的人道工作者死亡人數281人，已經超過去年的280人。而這兩年來也因為以哈戰爭關係，人道救援死亡者比起過去每年約百人的數量成長不少。

今年的死亡人數除了巴勒斯坦178人以外，還有蘇丹25人、民主剛果11人、烏克蘭11人、南蘇丹9人、衣索比亞8人、奈及利亞8人等，大多是國內還有內戰或是武裝團體衝突的國家。在巴勒斯坦的陣亡者大多是在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）工作，但以色列曾指控其中有哈瑪斯成員混入，但UNRWA否認。

人道救援人力吃緊

聯合國秘書處人道與緊急事務協調者佛雷契表示，國家與武裝團體衝突歸衝突，不能波及平民、且要遵守國際法。人道組織OCHA發言人勒克強調，人道救援者陣亡人數增加，更加顯示全球還有很多人道救援的地方，需要更多人投入。但大多都要靠國際非政府組織的志工，因此目前人力相當吃緊。

《CNN》提到，以色列內閣近日將研議與黎巴嫩停火，雖然以軍的攻擊還在持續，但中東衝突似乎正朝向縮小的方向前進，以色列許多內閣前官員呼籲總理納坦雅胡公開停火協議。不過目前在以哈衝突的停火協議仍持續卡關。

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