搶在感恩節前！美法「即將宣布」以色列與真主黨達成60天停火

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列25日空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊一棟建築。路透
以色列25日空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊一棟建築。路透

路透引述四名黎巴嫩消息人士報導，美國總統拜登與法國總統馬克宏即將宣布以色列真主黨在感恩節前達成停火協議，而以色列總理內唐亞胡政府有望在26日通過為期60天暫時休兵，不過提供消息官員強調，以方接受暫停敵對而非結束與真主黨的戰爭。

路透指出，白宮國家安全會議發言人科比證實「很接近達成協議」，但也保持謹慎說「在一切完成以前，什麼都不算完成」。美國國務院發言人米勒也描述雙方分歧大幅縮小，不過在簽署協議前還有一些步驟。

以色列時報引述一名以色列官員25日發言報導，內唐亞胡26日晚間將在特拉維夫召開高層級內閣安全會議，預計批准與真主黨進行60天停火，而且不排除停火時間仍可能變動，「可能是一個月或者一年」。

屆時可能由包括法國在內的五國委員會，由美國擔任主席，監督停火。

與此同時，黎巴嫩貝魯特南部郊區，由真主黨控制地區，持續遭受以軍猛烈空襲。以色列駐聯合國大使達南（Danny Danon）表示，無論雙方達成什麼協議，以色列將維持對黎巴嫩南部的打擊能力。

以色列 內唐亞胡 拜登 真主黨 美國 馬克宏 黎巴嫩

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