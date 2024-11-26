以色列內閣將於26日開會 擬批准黎巴嫩停火協議

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導

以色列一位高層官員今天告訴路透社，以國內閣將於明天召開會議，擬批准黎巴嫩停火協議。

以色列另一名官員告訴路透社，內閣將召開會議討論一項可能於未來幾天內敲定的協議。

美國新聞網站Axios稍早報導，以色列和黎巴嫩已經同意協議中的條款，以結束以色列與黎巴嫩政治軍事組織真主黨（Hezbollah）的衝突。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早也引述消息人士的說法報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨晚跟官員舉行安全諮商會議時，「原則上」同意即將與真主黨達成的一項停火協議。

消息人士透露，以色列對這項協議部分細節仍有所保留，這些細節預計今天就會轉達黎巴嫩政府。

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