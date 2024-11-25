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ICC發逮捕令還不夠 伊朗最高領袖首發聲：該判內唐亞胡死刑

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼25日在德黑蘭發表談話。法新社
伊朗最高領袖哈米尼25日在德黑蘭發表談話。法新社

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）上周以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理內唐亞胡、以色列前國防部長葛朗特及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事部門首腦戴夫發出逮捕令。法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼25日表示，這「根本不夠」，內唐亞胡該被判處死刑。然而，ICC不能做出死刑判決。

這是哈米尼首度對ICC下令逮捕內唐亞胡發表評論。他向民兵組織巴斯基（Basij）的一個團體發表談話說：「他們對他發出逮捕令，但這還不夠。」

哈米尼呼籲ICC，「判處內唐亞胡死刑」。他說：「應該判處這些犯罪頭子死刑。」

ICC實際上無法做出死刑判決，最多只能判處30年有期徒刑，在特殊狀況下可判無期徒刑。

這項逮捕令理論上能限制內唐亞胡的行動，一旦他踏上國際刑事法院124個成員國的領土，成員國有義務拘留他。但是否執行逮捕令取決於成員國。

以色列 內唐亞胡 死刑

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