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以色列、真主黨停火有譜 將分三階段化解衝突

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
以色列與黎巴嫩真主黨傳將達成停火協議。（歐新社）
以色列與黎巴嫩真主黨傳將達成停火協議。（歐新社）

以色列美國媒體24日紛紛引述消息人士報導說，以國「非常接近」與黎巴嫩真主黨達成停火協議，將分三階段進行。以色列政府發言人25日也出面證實，正朝著與該組織達成停火協議邁進。

以色列時報報導，以國已原則上同意美國提出的以黎停火協議草案，而以色列總理內唐亞胡正在研究，如何在之後向大眾公布此一協議。

報導指出，協調停火談判的美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）對以色列強調，這是以黎推進協議的最後機會，如果以方再不接受，他將放棄斡旋，那以色列和黎巴嫩真主黨就必須等到川普新政府在明年1月上任後，才會重新展開調解。

雙方尚未對所有議題達成共識，但以色列已經同意核心條件，並分三階段停火：首先是真主黨將武裝部隊自利塔尼河（Litani）北部撤離；以色列自黎巴嫩南部撤軍；最後階段是以黎對爭議邊界領土展開協商。

美國前駐以大使夏皮羅（Dan Shapiro）將在當地時間25日抵達以色列，以協助敲定協議的最終細節。

以美國為首的國際團隊將監督停火實施的情況。以色列也將從華府獲得一份確認信，允許以色列在真主黨違反停火協議的狀況下採取軍事行動。

儘管由美國主導的停火談判顯現取得進展的跡象，但黎巴嫩真主黨24日發射250枚火箭彈攻擊以色列台拉維夫附近軍事基地與薩法德，造成至少6人受傷，還有房屋毀損與火災，這是真主黨迄今針對以色列最大規模的行動之一，目的是回應以色列23日襲擊首都貝魯特導致至少29死、超過65傷。

路透報導，以色列當局透露，這次來自真主黨的火箭大部分被攔截，但還是有部分漏網之魚，包含台拉維夫東部佩塔提克瓦多處受襲，一處街區「房屋陷入火海淪為廢墟」，電視報導可見一處公寓毀損。

真主黨同日還發布一張明顯是AI生成的照片，圖中可見高速公路被火箭彈攻擊造成的毀損，並以一段字幕威脅，若以色列持續攻擊黎巴嫩的首都，「台拉維夫將會和貝魯特一樣」。

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