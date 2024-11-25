CNN：消息人士稱以總理內唐亞胡「原則上」同意與真主黨停火協議
美國CNN報導，一名熟悉相關狀況的消息人士表示，以色列總理內唐亞胡24日晚間與官員們進行安全問題諮商時，「原則上」同意與黎巴嫩真主黨的停火協議。
這名消息人士說，以色列對於協議的一些細節仍持保留態度，預計25日會將協議轉交給黎巴嫩政府。
相關細節仍在磋商，多名消息人士強調，所有議題解決前，這份協議不會是最終版本。此外，停火協議還需要以國內閣批准，這個程序尚未進行。
消息人士說，談判目前似乎朝達成協議的方向積極發展，但他們承認，以國仍持續和真主黨交火，一個失誤就可能破壞談判。
這項由美國支持的停火協議，內容包括雙方停戰60天，一些人希望這項提議可以成為持續停火的基礎。
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