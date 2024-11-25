以色列領空破防！真主黨250枚火箭雨釀6傷 和談進度各說各話
紐約時報報導，黎巴嫩真主黨24日發射250枚火箭攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv）附近軍事基地與薩法德（Safed），造成至少6人受傷，還有房屋毀損與火災，這是真主黨迄今針對以色列最大規模的行動之一，目的是回應以色列23日襲擊首都貝魯特導致至少29死、超過65傷。
路透報導，以色列當局透露，這次來自真主黨的火箭大部分被攔截，但還是有部分漏網之魚，包含特拉維夫東部佩塔提克瓦（Petah Tikvah）多處受襲，一處街區「房屋陷入火海淪為廢墟」，電視報導可見一處公寓毀損。
與此同時，由美國主導的以色列與真主黨停火談判顯現取得進展的跡象。路透引述政治新聞網Axios記者拉維德（Barak Ravid）在社群媒體X報導，根據一名資深以色列官員，以色列即將與真主黨達成協議，目前等待以色列點頭；但是以色列公共廣播公司（Kan）則援引一名以色列官員指出，由於部分問題仍存在分歧，黎巴嫩尚未針對協議開綠燈。
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