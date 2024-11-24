真主黨朝特拉維夫郊區發射大量飛彈 鎖定以色列軍情基地
黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」表示，他們朝以色列大城特拉維夫郊區的以國軍事情報基地發射飛彈，這是特拉維夫及其附近地區今天第2度遭遇這類攻擊。
法新社報導，真主黨（Hezbollah）在聲明中表示，真主黨戰士朝特拉維夫（Tel Aviv）郊區的格利洛特基地（Glilot base）發射大量飛彈。格利洛特基地是8200軍情部隊的總部。
真主黨在稍早發布的2份聲明中稱，他們「首度使用攻擊型無人機群，對（以色列南部的）阿什杜德（Ashdod）海軍基地發動空襲」，並接連使用先進飛彈及攻擊型無人機群，對特拉維夫的「軍事目標」採取行動。
法新社聯繫以色列軍方時，以軍未立即評論這次攻擊。但以軍稍早表示，以色列中部及北部幾個地點響起空襲警報，包括特拉維夫及周邊地區的郊區。
在黎巴嫩南部，黎巴嫩陸軍表示，以色列空襲阿姆里耶（Amriyeh）1處哨所，導致1名士兵死亡、18名士兵受傷，其中一些人傷勢嚴重。
黎巴嫩南部儘管存在政府軍，但實際上受伊朗撐腰的真主黨控制。真主黨不僅是擁有重型武器的軍事組織，也是黎巴嫩最強大的政治勢力。
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