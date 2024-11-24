連3天爆發槍戰…巴基斯坦伊斯蘭教派衝突 至少82人喪命、156人傷

巴基斯坦一名地方官員今天表示，西北部地區伊斯蘭不同教派間連3天爆發激烈槍戰，導致至少82人喪命，另有156人受傷。

法新社報導，巴基斯坦是一個遜尼派占多數的國家，但位於西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）、與阿富汗接壤的庫藍特區（Kurram）具有龐大什葉派信徒，不同教派間的衝突已持續數十年。

最近一波暴力衝突始於本月21日，當時分別有兩支什葉派穆斯林車隊在警方護送下遇襲，造成至少43人喪生，並引發接下來連續數日的槍戰。

一名不具名當地政府官員告訴法新社，「11月21、22及23日發生的衝突與車隊襲擊導致82人身亡，156人受傷」，死者中有「16人是遜尼派教徒，66人則屬於什葉派社群」。

動用輕重型武器的槍戰持續到深夜，約有300個家庭昨天逃離當地，不過今早尚未傳出新傷亡通報。

省政府代表團昨天與什葉派社群進行會談，並預定今天稍晚和遜尼派社群會面。

開柏普赫圖赫瓦省省會白夏瓦（Peshawar）一名安全官員告訴法新社，載有談判代表的直升機抵達衝突區域時遭開火襲擊，所幸沒有人受傷。