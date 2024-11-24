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連3天爆發槍戰…巴基斯坦伊斯蘭教派衝突 至少82人喪命、156人傷

中央社／ 巴基斯坦白夏瓦24日綜合外電報導
巴基斯坦一名地方官員今天表示，西北部地區伊斯蘭不同教派間連3天爆發激烈槍戰，導致至少82人喪命，另有156人受傷。圖為11月23日，巴基斯坦信德省海得拉巴，巴基斯坦民間社會活動人士參加反對宗教極端主義和社會不容忍的集會，警察在外站崗。歐新社
巴基斯坦一名地方官員今天表示，西北部地區伊斯蘭不同教派間連3天爆發激烈槍戰，導致至少82人喪命，另有156人受傷。圖為11月23日，巴基斯坦信德省海得拉巴，巴基斯坦民間社會活動人士參加反對宗教極端主義和社會不容忍的集會，警察在外站崗。歐新社

巴基斯坦一名地方官員今天表示，西北部地區伊斯蘭不同教派間連3天爆發激烈槍戰，導致至少82人喪命，另有156人受傷。

法新社報導，巴基斯坦是一個遜尼派占多數的國家，但位於西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）、與阿富汗接壤的庫藍特區（Kurram）具有龐大什葉派信徒，不同教派間的衝突已持續數十年。

最近一波暴力衝突始於本月21日，當時分別有兩支什葉派穆斯林車隊在警方護送下遇襲，造成至少43人喪生，並引發接下來連續數日的槍戰。

一名不具名當地政府官員告訴法新社，「11月21、22及23日發生的衝突與車隊襲擊導致82人身亡，156人受傷」，死者中有「16人是遜尼派教徒，66人則屬於什葉派社群」。

動用輕重型武器的槍戰持續到深夜，約有300個家庭昨天逃離當地，不過今早尚未傳出新傷亡通報。

省政府代表團昨天與什葉派社群進行會談，並預定今天稍晚和遜尼派社群會面。

開柏普赫圖赫瓦省省會白夏瓦（Peshawar）一名安全官員告訴法新社，載有談判代表的直升機抵達衝突區域時遭開火襲擊，所幸沒有人受傷。

什葉派 伊斯蘭 巴基斯坦 遜尼派

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