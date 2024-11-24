以色列空襲黎巴嫩首都市中心 增至20死66傷…倖存民眾：感覺大樓快倒在頭上

黎巴嫩衛生部指出，以色列今天清晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，迄今至少造成20人喪命、66人受傷。

路透社報導，這是以色列今年9月開始攻擊伊朗支持的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）以來，貝魯特市中心遭受的傷亡最慘重空襲之一。

黎巴嫩安全部門一名消息人士指稱，貝魯特一棟8層樓建築遭到4枚飛彈擊中，其中包括用來打擊地下目標的掩體穿透型飛彈。

法新社報導，住在貝魯特市中心的黎巴嫩60歲木匠沙米爾（Samir）於睡夢中驚醒，他和家人住在被擊中建築的對面。

事發當時，沙米爾聽到爆炸聲及驚叫聲，以為自己的住家遭到空襲。他說道：「空襲相當猛烈，感覺大樓快要倒塌在我們頭上。」

黎巴嫩安全部門一位消息人士告訴法新社，以色列的空襲鎖定真主黨一名高層人物，但消息人士未提及他的名字。