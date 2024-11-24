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以色列空襲黎巴嫩首都市中心 增至20死66傷…倖存民眾：感覺大樓快倒在頭上

中央社／ 貝魯特23日綜合外電報導
黎巴嫩衛生部指出，以色列今天清晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，迄今至少造成20人喪命、66人受傷。圖為救援人員在黎巴嫩貝魯特一棟被以色列空襲損壞的住宅樓現場工作。新華社
黎巴嫩衛生部指出，以色列今天清晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，迄今至少造成20人喪命、66人受傷。圖為救援人員在黎巴嫩貝魯特一棟被以色列空襲損壞的住宅樓現場工作。新華社

黎巴嫩衛生部指出，以色列今天清晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，迄今至少造成20人喪命、66人受傷。

路透社報導，這是以色列今年9月開始攻擊伊朗支持的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）以來，貝魯特市中心遭受的傷亡最慘重空襲之一。

黎巴嫩安全部門一名消息人士指稱，貝魯特一棟8層樓建築遭到4枚飛彈擊中，其中包括用來打擊地下目標的掩體穿透型飛彈。

法新社報導，住在貝魯特市中心的黎巴嫩60歲木匠沙米爾（Samir）於睡夢中驚醒，他和家人住在被擊中建築的對面。

事發當時，沙米爾聽到爆炸聲及驚叫聲，以為自己的住家遭到空襲。他說道：「空襲相當猛烈，感覺大樓快要倒塌在我們頭上。」

黎巴嫩安全部門一位消息人士告訴法新社，以色列的空襲鎖定真主黨一名高層人物，但消息人士未提及他的名字。

以色列 爆炸 真主黨 空襲 黎巴嫩

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