以色列駐約旦使館附近傳槍響 槍手已遭擊斃
安全消息人士透露，以色列駐約旦首都安曼大使館周遭今天傳出槍響，槍手已遭擊斃，3名警察受傷。
路透社報導，目擊者稍早表示，以色列駐安曼大使館周遭傳出槍響後，約旦警方在附近地區拉起封鎖線。
兩名目擊者說，在傳出零星槍響後，警方和救護車趕往大使館所在的拉比亞（Rabiah）地區。
一名安全消息人士說，警方呼籲居民留在家中。
戒備森嚴的大使館附近地區是頻繁舉行反以色列示威活動的熱點，隨著加薩（Gaza）戰爭帶動反以色列情緒高漲，這個地區曾舉行多場大規模和平集會。
約旦1200萬公民中有許多人是巴勒斯坦裔，他們或他們的雙親在1948年以色列建國時的戰事中被驅逐或逃到約旦。
在許多公民心中，約旦與以色列簽署的和平條約普遍不受歡迎，他們認為兩國關係正常化是對巴勒斯坦同胞權利的背叛。
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