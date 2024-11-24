快訊

AI即時客服竟能幫忙寫程式？網友朝聖瘋玩 北捷：勿濫用公共資源

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

煩！Windows 11桌布APP新登場 竟暗藏暗黑功能「逼你棄用Chrome」

以色列駐約旦使館附近傳槍響 槍手已遭擊斃

中央社／ 開羅／安曼24日綜合外電報導
安全消息人士透露，以色列駐約旦首都安曼大使館周遭今天傳出槍響，槍手已遭擊斃，3名警察受傷。圖為以色列國旗。新華社
安全消息人士透露，以色列駐約旦首都安曼大使館周遭今天傳出槍響，槍手已遭擊斃，3名警察受傷。圖為以色列國旗。新華社

安全消息人士透露，以色列約旦首都安曼大使館周遭今天傳出槍響，槍手已遭擊斃，3名警察受傷。

路透社報導，目擊者稍早表示，以色列駐安曼大使館周遭傳出槍響後，約旦警方在附近地區拉起封鎖線。

兩名目擊者說，在傳出零星槍響後，警方和救護車趕往大使館所在的拉比亞（Rabiah）地區。

一名安全消息人士說，警方呼籲居民留在家中。

戒備森嚴的大使館附近地區是頻繁舉行反以色列示威活動的熱點，隨著加薩（Gaza）戰爭帶動反以色列情緒高漲，這個地區曾舉行多場大規模和平集會。

約旦1200萬公民中有許多人是巴勒斯坦裔，他們或他們的雙親在1948年以色列建國時的戰事中被驅逐或逃到約旦。

在許多公民心中，約旦與以色列簽署的和平條約普遍不受歡迎，他們認為兩國關係正常化是對巴勒斯坦同胞權利的背叛。

以色列 大使館 約旦

延伸閱讀

以色列空襲貝魯特市中心 造成至少11死63傷

以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

國際刑事法院通緝以色列總理內唐亞胡 各界反應一覽

國際刑事法院下令逮以總理、哈首腦 歐盟1態度回應

相關新聞

以色列駐約旦使館附近傳槍響 槍手已遭擊斃

安全消息人士透露，以色列駐約旦首都安曼大使館周遭今天傳出槍響，槍手已遭擊斃，3名警察受傷

以色列空襲貝魯特市中心 造成至少11死63傷

以色列今天稍早空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，一棟8樓住宅遭夷為平地，造成至少11死63傷，這起攻擊撼動全市民眾從睡夢中驚醒...

以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

加薩走廊民防當局今天表示，以色列發動空襲並指揮戰車開火，造成19人死亡，其中至少包含6名孩童，還另有逾40人受傷

以色列狂轟貝魯特市中心 至少釀4死、33傷

以色列強攻伊朗支持的黎巴嫩真主黨，消息人士指出，黎巴嫩首都貝魯特市中心今天清晨遭以色列猛烈空襲。據當地媒體報導，至少造成...

國際刑事法院通緝以色列總理內唐亞胡 各界反應一覽

國際刑事法院（ICC）今天以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發布逮...

以總理遭國際刑事法院發逮捕令 美拒接受、義稱須遵守

以色列總理尼坦雅胡遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，宣稱這不會阻止他捍衛以色列。美國已表示拒絕接受ICC的決定，義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。