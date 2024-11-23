快訊

金馬得獎名單不斷更新／首次入圍就得獎 張志勇封影帝

12強賽／冠軍戰先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

天降重物！「丐幫第58任幫主」直播遇橫禍身亡 網友目睹過程驚呆

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

中央社／ 加薩市23日綜合外電報導
以色列空襲甘尤尼斯（Khan Yunis）奪走6條人命。 歐新社
以色列空襲甘尤尼斯（Khan Yunis）奪走6條人命。 歐新社

加薩走廊民防當局今天表示，以色列發動空襲並指揮戰車開火，造成19人死亡，其中至少包含6名孩童，還另有逾40人受傷。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，「以色列於午夜至今晨期間在加薩走廊發動空襲」，再加上以軍戰車在南部城市拉法（Rafah）開火，「導致19人在3場屠殺中死亡，另有逾40人受傷」。

其中一場空襲擊中位於北部的加薩市（Gaza City）澤圖恩區（Zeitun）民宅，造成包含3位孩童在內的7人喪命、10人受傷。

法新社電視（AFPTV）影像顯示，民眾在黑暗中拿著手電筒和手機在瓦礫堆中尋找親友，一個小男孩絕望地喊著「爸爸」。

巴薩爾指出，另一起針對南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的空襲奪走6條人命，其中包括3名孩童，並造成26人受傷，傷者是住在遇襲房屋附近帳篷中的流離失所民眾。

加薩走廊 民防 空襲

延伸閱讀

以色列狂轟貝魯特市中心 至少釀4死、33傷

首位北韓將領在烏克蘭空襲遇襲！身分、傷勢不明

國際刑事法院宣布了！ 正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館

相關新聞

以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

加薩走廊民防當局今天表示，以色列發動空襲並指揮戰車開火，造成19人死亡，其中至少包含6名孩童，還另有逾40人受傷

以色列空襲貝魯特市中心 造成至少11死63傷

以色列今天稍早空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，一棟8樓住宅遭夷為平地，造成至少11死63傷，這起攻擊撼動全市民眾從睡夢中驚醒...

以色列狂轟貝魯特市中心 至少釀4死、33傷

以色列強攻伊朗支持的黎巴嫩真主黨，消息人士指出，黎巴嫩首都貝魯特市中心今天清晨遭以色列猛烈空襲。據當地媒體報導，至少造成...

國際刑事法院通緝以色列總理內唐亞胡 各界反應一覽

國際刑事法院（ICC）今天以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發布逮...

以總理遭國際刑事法院發逮捕令 美拒接受、義稱須遵守

以色列總理尼坦雅胡遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，宣稱這不會阻止他捍衛以色列。美國已表示拒絕接受ICC的決定，義大...

國際刑事法院對以、哈領導人的逮捕令引起哪些反應？

海牙國際刑事法院（ICC）本周四(11月21日)以涉嫌在加沙地帶犯下戰爭罪為由對以色列總理內唐亞胡和以色列前國防部長加蘭特發出國際逮捕令。法院同時針對哈馬斯去年10月7日襲擊以色列的事件，以涉嫌犯下戰爭罪和反人類罪對伊斯蘭恐怖組織哈馬斯領導人穆罕默德·戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。