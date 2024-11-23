快訊

金馬得獎名單不斷更新／首次入圍就得獎 張志勇封影帝

12強賽／冠軍戰先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

天降重物！「丐幫第58任幫主」直播遇橫禍身亡 網友目睹過程驚呆

以色列空襲貝魯特市中心 造成至少11死63傷

中央社／ 貝魯特23日電
黎巴嫩衛生部指出，以色列空襲勞工階級居住的巴士達（Basta）區、造成至少11死63傷。 路透社
黎巴嫩衛生部指出，以色列空襲勞工階級居住的巴士達（Basta）區、造成至少11死63傷。 路透社

以色列今天稍早空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，一棟8樓住宅遭夷為平地，造成至少11死63傷，這起攻擊撼動全市民眾從睡夢中驚醒。這是以軍對真主黨（Hezbollah）採取的最新行動。

法新社報導，貝魯特（Beirut）市政當局今天上午持續進行救援行動，包括調度挖土機清除這棟遇襲建築物的斷垣殘壁，並且部署消防車和民防搜救人員在附近待命。民眾則在現場聚集圍觀。

黎巴嫩衛生部指出，以色列空襲勞工階級居住的巴士達（Basta）區、造成至少11死63傷，現場散落許多屍塊，有待確認死者身分。聲明表示：「最終罹難人數須經過DNA檢測後才能確定。」

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，以軍的戰鬥噴射機朝這棟建築物發射6枚飛彈，連帶造成的附近建築物「大範圍毀損」。

以色列軍方趁拂曉襲擊巴士達區之前，並未對當地發布疏散警告。以軍往往是鎖定黎巴嫩政軍組織真主黨的高階成員後，才會在真主黨據點外圍無預警發動空襲。

一名黎巴嫩安全消息來源透露，以色列今早向貝魯特市中心發動空襲、造成慘重的傷亡，目標就是針對一名真主黨高層，但目前不清楚此人是否已被擊斃。

真主黨 空襲 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列狂轟貝魯特市中心 至少釀4死、33傷

以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間

黎巴嫩真主黨證實 發言人命喪以軍空襲

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

相關新聞

以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

加薩走廊民防當局今天表示，以色列發動空襲並指揮戰車開火，造成19人死亡，其中至少包含6名孩童，還另有逾40人受傷

以色列空襲貝魯特市中心 造成至少11死63傷

以色列今天稍早空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，一棟8樓住宅遭夷為平地，造成至少11死63傷，這起攻擊撼動全市民眾從睡夢中驚醒...

以色列狂轟貝魯特市中心 至少釀4死、33傷

以色列強攻伊朗支持的黎巴嫩真主黨，消息人士指出，黎巴嫩首都貝魯特市中心今天清晨遭以色列猛烈空襲。據當地媒體報導，至少造成...

國際刑事法院通緝以色列總理內唐亞胡 各界反應一覽

國際刑事法院（ICC）今天以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發布逮...

以總理遭國際刑事法院發逮捕令 美拒接受、義稱須遵守

以色列總理尼坦雅胡遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，宣稱這不會阻止他捍衛以色列。美國已表示拒絕接受ICC的決定，義大...

國際刑事法院對以、哈領導人的逮捕令引起哪些反應？

海牙國際刑事法院（ICC）本周四(11月21日)以涉嫌在加沙地帶犯下戰爭罪為由對以色列總理內唐亞胡和以色列前國防部長加蘭特發出國際逮捕令。法院同時針對哈馬斯去年10月7日襲擊以色列的事件，以涉嫌犯下戰爭罪和反人類罪對伊斯蘭恐怖組織哈馬斯領導人穆罕默德·戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。