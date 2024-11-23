以色列狂轟貝魯特市中心 至少釀4死、33傷

以色列強攻伊朗支持的黎巴嫩真主黨，消息人士指出，黎巴嫩首都貝魯特市中心今天清晨遭以色列猛烈空襲。據當地媒體報導，至少造成4死、33傷，一棟8樓高建築遭炸毀。

綜合法新社與路透社報導，真主黨（Hezbollah）旗下瑪納電視台（Al-Manar TV）在報導中引述黎巴嫩衛生部說法指出，這場空襲發生在貝魯特巴士達（Basta）地區，至少造成4人死亡、33人受傷。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導：「首都貝魯特今天在一場恐怖的大屠殺中醒來，以色列敵方空軍以5枚飛彈將巴士達地區馬蒙街（Al-Mamoun Street）一棟8層住宅大樓完全炸毀。」

黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed）播出的畫面顯示，至少1棟建築被完全炸毀，附近其他建築也嚴重毀損。

據路透社目擊者描述，約莫凌晨4時的爆炸撼動了貝魯特。安全部門人士指出，以軍這次空襲至少投下4枚炸彈。而人在首都的法新社記者，至少聽到3次震耳欲聾的爆炸聲。

這是以色列本週第4度空襲貝魯特市中心，前幾次攻擊主要集中在真主黨控制的貝魯特南郊。以色列17日空襲貝魯特拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa）時，擊斃真主黨媒體關係負責人亞飛（MohammadAfif）。