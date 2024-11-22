快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

國際原能總署通過決議譴責伊朗 德黑蘭斥政治動機

中央社／ 維也納/德黑蘭22日綜合外電報導

外交官向法新社表示，國際原子能總署（IAEA）理事會經過數小時的激烈討論後，通過譴責伊朗不配合原能總署的決議案。德黑蘭當局聲稱此舉出於「政治動機」，並表示將啟動一系列「新型、先進的」離心機作為回應。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）與伊朗外交部今天發布聯合聲明指出：「伊朗原子能組織首長發布命令採取有效措施，包括啟動一系列重要不同款式的新型、先進離心機。」

繼6月提出類似動議後，英國、法國、德國與美國昨天在國際原能總署35國組成的理事會上提出譴責動議，是在伊朗發展核子計畫導致情勢緊張時提出。批評人士擔憂德黑蘭正在試圖研發核子武器，但這項指控始終遭到伊朗否認。

兩名外交官告訴法新社，這項決議案有19個國家投下贊成票，另有12國棄權，中國、俄羅斯與布吉納法索投下反對票，委內瑞拉沒有參與表決。

在表決前，美國與其歐洲盟友同聲譴責伊朗，試圖爭取其他理事國對他們所提決議案的支持。

華府在對國際原能總署理事會發出的國家聲明中說，德黑蘭的核子活動「極度令人不安」。

倫敦、巴黎與柏林在聯合聲明中強調，伊朗現在擁有足夠的高濃縮鈾，可用來製造4枚核子武器，讓各界注意到伊朗核子計畫「對國際安全構成的威脅」。

伊朗駐國際原能總署的代表阿塞勒（Mohsen NaziriAsl）說，這項決議案出於「政治動機」；他指出，相較於先前的決議案，這項決議案獲得的「支持度較低」。

伊朗 德黑蘭 美國

延伸閱讀

伊朗提高濃縮鈾存量 聯合國憂中東局勢

美媒：以上月摧毀伊朗核研機密設施 「沒有它就難成事」

紐約時報：馬斯克密會伊朗駐聯合國大使

地下國務卿？紐時曝馬斯克與伊朗駐UN大使會面 討論美伊關係

相關新聞

以總理遭國際刑事法院發逮捕令 美拒接受、義稱須遵守

以色列總理尼坦雅胡遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，宣稱這不會阻止他捍衛以色列。美國已表示拒絕接受ICC的決定，義大...

國際刑事法院對以、哈領導人的逮捕令引起哪些反應？

海牙國際刑事法院（ICC）本周四(11月21日)以涉嫌在加沙地帶犯下戰爭罪為由對以色列總理內唐亞胡和以色列前國防部長加蘭特發出國際逮捕令。法院同時針對哈馬斯去年10月7日襲擊以色列的事件，以涉嫌犯下戰爭罪和反人類罪對伊斯蘭恐怖組織哈馬斯領導人穆罕默德·戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令

國際刑事法院下令逮捕內唐亞胡

路透廿一日報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ＩＣＣ）以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理內唐亞胡、以色列前國防部長...

國際刑事法院發逮捕令 以總理內唐亞胡辦公室：荒謬、具政治偏見

路透21日報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）已對以色列總理內唐亞胡、前國防部長葛朗特，及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的...

衝突加劇…以色列空襲敘利亞中部 親伊朗戰士71死

戰爭觀察團體今天表示，以色列空襲敘利亞中部巴邁拉巿，導致71名親伊朗激進分子死亡，其中超過1/3經確認為來自伊拉克和黎巴...

國際刑事法院宣布了！ 正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

路透21日報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理內唐亞胡、以色列前國防部長葛朗特及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。