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以色列襲黎巴嫩釀52死 真主黨鎖定以南猛烈攻擊

中央社／ 貝魯特21日綜合外電報導

黎巴嫩表示，以色列今天對其東部和南部發動襲擊，造成52人喪生，首都貝魯特南部也遭到攻擊；真主黨（Hezbollah）則聲稱對以色列發動1年多來最嚴厲攻擊。

黎巴嫩衛生部聲明指出，在東部的貝卡谷地（Bekaa Valley），「敵人以色列針對巴貝克地區（Baalbek）發動攻擊，造成40人喪生、52人受傷」，聲明並列出10處地點的死傷人數。

黎巴嫩衛生部並報告，以色列對南部的納巴蒂葉地區（Nabatiyeh）攻擊造成「7死、24傷」，對黎南其他地方的襲擊也造成「5死、26傷」。

在以色列方面，急救人員表示，黎巴嫩發射的火箭攻擊北部加利利地區（Galilee），有1名男子喪生。

在貝魯特南郊，黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，今天至少發生了12次襲擊。

以色列 黎巴嫩

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