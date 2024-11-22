國際刑事法院下令逮捕內唐亞胡

路透廿一日報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ＩＣＣ）以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理內唐亞胡、以色列前國防部長葛朗特及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

國際刑事法院說，內唐亞胡和葛朗特被控利用饑餓作為戰爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為 。

以色列總理辦公室發表聲明，譴責ＩＣＣ的決定是「反猶」，聲明寫道：「以色列完全拒絕接受ＩＣＣ對以色列提出的荒謬、錯誤舉措和指控。ＩＣＣ是具政治偏見和歧視的機構。自二○二三年十月七日恐怖組織哈瑪斯對以色列發動凶殘襲擊、對猶太人進行納粹大屠殺以來最大規模屠殺後，沒有比以色列在加薩打的這場戰爭還要正義的戰爭了。在以色列設定的所有戰爭目標實現前，內唐亞胡總理不會屈服於壓力、不會退縮，也不會撤軍。」哈瑪斯則表示，對內唐亞胡和葛朗特的逮捕令開創「重要的歷史先例」。

這些逮捕令的影響，將取決於國際刑事法院的一二四個成員國是否決定執行。

以色列和美國都不是ＩＣＣ成員。以色列至今拒絕接受ＩＣＣ對其具司法管轄權，也否認在加薩走廊犯下戰爭罪。以色列軍方八月一日雖「證實」七月空襲加薩時炸死戴夫，但哈瑪斯迄未對此予以證實或否認。戴夫另一個名字則是馬士禮（Al-Masri）。

ＩＣＣ則指稱，以方接不接受其司法管轄權，並非必要條件。ＩＣＣ首席檢察官卡林汗五月廿日表明，他正尋求對幾項控罪發出逮捕令，這些罪行與去年十月七日哈瑪斯襲擊以色列，還有之後以軍為此在加薩做出的回應有關。