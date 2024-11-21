國際刑事法院發逮捕令 以總理內唐亞胡辦公室：荒謬、具政治偏見

路透21日報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）已對以色列總理內唐亞胡、前國防部長葛朗特，及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令，他們被控在加薩犯下戰爭罪。美國CNN報導，內唐亞胡辦公室說，ICC此舉「荒謬」且「具歧視性」。

內唐亞胡辦公室聲稱，ICC宣布對內唐亞胡和葛朗特發出逮捕令，是「反猶」且「具政治偏見」。

聲明寫道：「以色列完全拒絕接受ICC對以色列提出的荒謬、錯誤舉措和指控。ICC是具政治偏見和歧視的機構。自2023年10月7日恐怖組織哈瑪斯對以色列發動兇殘襲擊、對猶太人進行納粹大屠殺以來最大規模屠殺後，沒有比以色列在加薩打的這場戰爭還要正義的戰爭了。在以色列設定的所有戰爭目標實現前，內唐亞胡總理不會屈服於壓力、不會退縮，也不會撤軍。」