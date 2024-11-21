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國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

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國際刑事法院宣布了！ 正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
4月位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）外一景。圖／美聯社
4月位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）外一景。圖／美聯社

路透21日報導，位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）已對以色列總理內唐亞胡，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

以色列至今拒絕接受ICC對其具司法管轄權，也否認在加薩走廊犯下戰爭罪。以色列軍方8月1日雖「證實」7月空襲加薩時炸死戴夫，但哈瑪斯迄未對此予以證實或否認。戴夫另一個名字則是馬士禮（Al-Masri）。

ICC則指稱，以方接不接受其司法管轄權，並非必要條件。

ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）5月20日表明，他當時正尋求對幾項控罪發出逮捕令，這些罪行與去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列，還有之後以軍為此在加薩做出的回應有關。

以色列 司法 哈瑪斯

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