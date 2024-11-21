美參議員籲阻止對以色列軍售 3決議案全遭否決

美國參議院今天以壓倒性票數，否決3項試圖阻擋美國對以色列出售部分武器的提案。這些提案是由進步派參議員提出，他們關注加薩地區巴勒斯坦人面臨的人道災難。

綜合法新社與路透社報導，所有贊成票均來自民主黨團，反對票則來自民主黨及共和黨議員，凸顯總統拜登所屬的民主黨內部對於以色列當局政策看法存異。

其中一項決議案試圖阻擋向以色列軍售戰車砲彈，在100名參議員中有79票反對、18票贊同、1人棄權。另一項決議案則要求停止運送迫擊砲至以色列，共有78票反對、19票贊同、1人棄權。

第3項決議案則試圖阻擋運送聯合定向攻擊炸彈（JDAM）套件至以色列，共有80票反對、17票贊同、1人棄權。

波音公司（Boeing）生產的JDAM尾部套件運用炸彈尾翼，將標準無導引炸彈改造成透過全球定位系統（GPS）引導的導引武器。

這些「不贊成（軍援）聯合決議案」是由與民主黨團合作的無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）提出，他和部分對平民在戰爭中的對待提出批評的民主黨人共同提案。

桑德斯指控美國是違反人道「暴行」的「共犯」，並稱若持續軍援以色列，將有損美國在其他地緣政治問題上的可信度。

美國官員最近曾警告以色列，若加薩民眾無法獲得人道援助的困境未見改善，將影響美國提供的軍援，但迄今並未減少任何援助。