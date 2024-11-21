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第4次了！聯合國安理會加薩停火協議 美國再1票否決

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
聯合國安理會20日在美國投反對票下，再次否決呼籲加薩立即、無條件及永久停火的決議。新華社
聯合國安理會20日在美國投反對票下，再次否決呼籲加薩立即、無條件及永久停火的決議。新華社

聯合國安理會20日在美國投反對票下，再次否決呼籲加薩立即、無條件及永久停火的決議。

 該決議由10個非常任理事國聯署提出，連同中英法俄4個常任理事國，共有14票贊成，但美國投下否決權。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）指，美方只會支持，同時呼籲釋放人質的決議，認為停火與人質獲釋需緊密掛鉤。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）表示，該決議「不是一條通往和平的道路，而是一張通往更多恐怖、痛苦和流血的地圖。」並感謝美國行使否決權。

這是自加薩衝突去年10月爆發以來，美國總統拜登政府第4次否決停火協議。

截至目前，以色列對加薩的轟炸已造成近4.4萬名巴勒斯坦人喪生。人權觀察組織表示，美國再次利用否決權確保以色列不受懲罰，因為以色列軍隊持續在加薩對巴勒斯坦人犯下罪行。

巴勒斯坦駐聯合國大使巴米亞（Majed Bamya）20日表示，沒有任何理由否決一項制止暴行的決議。

以色列 美國 聯合國

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