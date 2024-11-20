以軍擴大加薩走廊最北部入侵行動 轟炸醫院、民宅釀多死

加薩走廊衛生官員表示，以色列部隊今天在加薩走廊又造成至少19名巴勒斯坦人喪生。以軍正擴大加薩走廊最北部的入侵行動，轟炸醫院並且炸毀民宅。

路透社報導，醫務人員表示，以色列今天稍早襲擊加薩走廊（Gaza Strip）北部賈巴利亞（Jabalia）地區一間房屋，除造成至少12人死亡，另有至少10人依然失蹤，搜救工作持續進行中。他們同時表示，附近有另一名男性命喪戰車砲擊。

貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）院長薩菲亞（Hussam AbuSafiya）表示，醫院昨天「在沒有預警的情況下，每一個部門都遭到轟炸，當時我們正在試圖拯救加護病房中的傷患」。這間醫院是加薩北部勉強維持營運的3處醫療設施之一。

他發簡訊告訴路透社：「45名內科和外科人員遭到逮捕，而且替代團隊不准進入醫院，現在每天都有傷患死亡，他們本來可以在有資源可用情況下救活。」

「遺憾的是，食物和飲水不被准許送進醫院，甚至連一部救護車也不許前往北部。」

薩菲亞說，卡邁爾艾德旺醫院中共有包括孩童和婦女在內的85名傷患，加護病房有6名病患。由於缺糧，其中17名孩童到院時已經出現營養不良症狀。昨天則有一名男性死於脫水。

以色列在加薩走廊已經進行13個月的戰爭造成近4萬4000人死亡，加薩走廊230萬人口幾乎沒有人不曾經歷無家可歸的遭遇。

法新社報導，以色列軍方今天表示，一名士兵於加薩走廊北部戰鬥期間陣亡，另一名重傷。

以軍10月初對加薩走廊最北部展開軍事行動，強調那是為了防止巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）重新集結。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）發言人表示，這項軍事行動已經造成加薩巿（GazaCity）和附近地區至少10萬人被迫逃離。