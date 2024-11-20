快訊

北分署公務員之死 同事揭謝宜容好大喜功…迎合政院AI政策釀悲劇

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

台鐵區間車遲未開…驚見司機臉色發紫猝死 健檢僅一紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

計畫大致獲黎國支持 美特使：以色列與真主黨停火已在掌握中

中央社／ 貝魯特19日綜合外電報導
美國特使哈克斯汀訪問黎巴嫩與當地官員商討一項大致已獲黎方支持的停火計畫。 法新社
美國特使哈克斯汀訪問黎巴嫩與當地官員商討一項大致已獲黎方支持的停火計畫。 法新社

美國特使哈克斯汀訪問黎巴嫩與當地官員商討一項大致已獲黎方支持的停火計畫，他今天在貝魯特表示，終結以色列真主黨之間的戰火「已在掌握中」。

法新社報導，哈克斯汀（Amos Hochstein）今天在與真主黨（Hezbollah）支持的黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）見面後告訴媒體，他看到了終結戰火的「真正機會」。

哈克斯汀說：「我來到貝魯特是為了促成此一決定，但這終究是相關各方的決定…目前已在我們的掌握之中。」

柏瑞在會後告訴「中東日報」（Asharq al-Awsat）說，「原則上情況良好」；並說他的團隊和美國代表仍有「一些技術細節」有待解決。

哈克斯汀這次也會見了黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）和陸軍司令奧恩（Joseph Aoun）。

一位要求匿名的駐黎巴嫩外交官表示，談判取得了「進展」。

中東 以色列 真主黨 美國 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間

黎巴嫩真主黨證實 發言人命喪以軍空襲

以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特 傳真主黨發言人身亡

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

相關新聞

禁「非伊斯蘭、反政府」圖書資料 阿富汗神學士政府下架禁書

阿富汗神學士（Taliban）有關當局正在著手從市面上移除「非伊斯蘭」與反政府的圖書資料，大動作檢查進口書籍、從圖書館中...

計畫大致獲黎國支持 美特使：以色列與真主黨停火已在掌握中

美國特使哈克斯汀訪問黎巴嫩與當地官員商討一項大致已獲黎方支持的停火計畫，他今天在貝魯特表示，終結以色列與真主黨之間的戰火...

伊朗提高濃縮鈾存量 聯合國憂中東局勢

伊朗愈來愈想要製造核武，加上川普當選，中東戰爭惡化的機會愈來愈大！

以軍猛攻真主黨 聯合國：黎巴嫩2個月內逾200童喪命

聯合國今天表示，以色列加強兵力攻打黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah），2個月內已有200多名孩童因戰火而喪...

以色列10月空襲伊朗 內唐亞胡：破壞核計畫一環

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列10月下旬對伊朗發動的攻擊，破壞了伊朗核子計畫...

黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死

黎巴嫩首都貝魯特各級學校今天停課，在此之前，以色列空襲當地造成6死，當中包括黎巴嫩政軍組織真主黨的發言人。另外，以軍今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。