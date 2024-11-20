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計畫大致獲黎國支持 美特使：以色列與真主黨停火已在掌握中
美國特使哈克斯汀訪問黎巴嫩與當地官員商討一項大致已獲黎方支持的停火計畫，他今天在貝魯特表示，終結以色列與真主黨之間的戰火「已在掌握中」。
法新社報導，哈克斯汀（Amos Hochstein）今天在與真主黨（Hezbollah）支持的黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）見面後告訴媒體，他看到了終結戰火的「真正機會」。
哈克斯汀說：「我來到貝魯特是為了促成此一決定，但這終究是相關各方的決定…目前已在我們的掌握之中。」
柏瑞在會後告訴「中東日報」（Asharq al-Awsat）說，「原則上情況良好」；並說他的團隊和美國代表仍有「一些技術細節」有待解決。
哈克斯汀這次也會見了黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）和陸軍司令奧恩（Joseph Aoun）。
一位要求匿名的駐黎巴嫩外交官表示，談判取得了「進展」。
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