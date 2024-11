禁「非伊斯蘭、反政府」圖書資料 阿富汗神學士政府下架禁書

阿富汗神學士(Taliban,或譯塔利班)有關當局正在著手從市面上移除「非伊斯蘭」與反政府的圖書資料,大動作檢查進口書籍、從圖書館中移除文字資料並發送禁書清單。

法新社報導,這些行動是由資訊與文化部轄下的一個委員會率領,在神學士於2021年掌權並落實對伊斯蘭教法的嚴格詮釋不久後展開。

阿富汗資訊與文化部10月宣布,這個委員會已辨識出「與伊斯蘭教和阿富汗價值觀衝突」的400本著作,「其中大多數已從市場上收集起來」。

負責出版事務的資訊與文化部在聲明中說,已發放可蘭經與其他伊斯蘭教的文字材料,取代遭查禁的書籍。

資訊與文化部尚未提供遭下架的書籍數量,但兩名消息人士說,神學士政府在執政第一年就在蒐集文本,最近幾個月又再度出手。這兩名知情人士分別是一名喀布爾的出版商與一名政府職員。

這名喀布爾出版商向法新社表示:「有很多審查行為。這讓我們很難做事,恐懼感四處蔓延。」

他說,在先前受國外支持但遭神學士推翻的政府任內,社會有「很多貪腐、壓力與其他問題」,書籍也遭到查禁。

但他又說:「當時大家不會感到恐懼,可以暢所欲言。無論我們是否做出任何改變,我們都可以發聲。」

在神學士先前於1996年到2001年執政期間,由於阿富汗飽受戰爭摧殘數十年,喀布爾的出版商與書店數量相對較少。

今日,光是經由西部赫拉特省(Herat)的伊斯蘭卡拉(Islam Qala)邊境過境點,每週從鄰國伊朗進口的書籍量就有數以千計。伊朗跟阿富汗一樣都是說波斯語。

神學士當局上週在赫拉特市海關倉庫的一批貨物中,仔細檢視一箱又一箱的書籍。一名男子翻閱一本厚重的英語書籍,還有另一名身穿迷彩制服且肩章上有男子肖像的男子,在書籍中尋找人物與動物的圖片。

赫拉特的勸善懲惡部(Propagation of Virtue and thePrevention of Vice)官員哈德米(Mohammad SediqKhademi)說:「我們不是在查禁來自任何特定國家或任何人的書籍,而是研究書籍內容,封禁與宗教、律法或政府衝突或含有活體照片的圖書。」

38歲的哈德米向法新社表示:「任何書籍只要是反對宗教、信仰、教派與伊斯蘭教法…我們就不允許流通。」他又說,評估進口書籍的行動是自3個月前開始。