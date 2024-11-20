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禁「非伊斯蘭、反政府」圖書資料 阿富汗神學士政府下架禁書

中央社／ 喀布爾20日綜合外電報導
阿富汗神學士有關當局正在著手從市面上移除「非伊斯蘭」與反政府的圖書資料，大動作檢查進口書籍、從圖書館中移除文字資料並發送禁書清單。 法新社
阿富汗神學士有關當局正在著手從市面上移除「非伊斯蘭」與反政府的圖書資料，大動作檢查進口書籍、從圖書館中移除文字資料並發送禁書清單。 法新社

阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）有關當局正在著手從市面上移除「非伊斯蘭」與反政府的圖書資料，大動作檢查進口書籍、從圖書館中移除文字資料並發送禁書清單。

法新社報導，這些行動是由資訊與文化部轄下的一個委員會率領，在神學士於2021年掌權並落實對伊斯蘭教法的嚴格詮釋不久後展開。

阿富汗資訊與文化部10月宣布，這個委員會已辨識出「與伊斯蘭教和阿富汗價值觀衝突」的400本著作，「其中大多數已從市場上收集起來」。

負責出版事務的資訊與文化部在聲明中說，已發放可蘭經與其他伊斯蘭教的文字材料，取代遭查禁的書籍。

資訊與文化部尚未提供遭下架的書籍數量，但兩名消息人士說，神學士政府在執政第一年就在蒐集文本，最近幾個月又再度出手。這兩名知情人士分別是一名喀布爾的出版商與一名政府職員。

這名喀布爾出版商向法新社表示：「有很多審查行為。這讓我們很難做事，恐懼感四處蔓延。」

他說，在先前受國外支持但遭神學士推翻的政府任內，社會有「很多貪腐、壓力與其他問題」，書籍也遭到查禁。

但他又說：「當時大家不會感到恐懼，可以暢所欲言。無論我們是否做出任何改變，我們都可以發聲。」

在神學士先前於1996年到2001年執政期間，由於阿富汗飽受戰爭摧殘數十年，喀布爾的出版商與書店數量相對較少。

今日，光是經由西部赫拉特省（Herat）的伊斯蘭卡拉（Islam Qala）邊境過境點，每週從鄰國伊朗進口的書籍量就有數以千計。伊朗跟阿富汗一樣都是說波斯語。

神學士當局上週在赫拉特市海關倉庫的一批貨物中，仔細檢視一箱又一箱的書籍。一名男子翻閱一本厚重的英語書籍，還有另一名身穿迷彩制服且肩章上有男子肖像的男子，在書籍中尋找人物與動物的圖片。

赫拉特的勸善懲惡部（Propagation of Virtue and thePrevention of Vice）官員哈德米（Mohammad SediqKhademi）說：「我們不是在查禁來自任何特定國家或任何人的書籍，而是研究書籍內容，封禁與宗教、律法或政府衝突或含有活體照片的圖書。」

38歲的哈德米向法新社表示：「任何書籍只要是反對宗教、信仰、教派與伊斯蘭教法…我們就不允許流通。」他又說，評估進口書籍的行動是自3個月前開始。

伊斯蘭 信仰 神學士 阿富汗

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