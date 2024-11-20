伊朗提高濃縮鈾存量 聯合國憂中東局勢

伊朗愈來愈想要製造核武，加上川普當選，中東戰爭惡化的機會愈來愈大！聯合國原能總署19日表示，伊朗正在增加濃度60%的濃縮鈾存量，此種濃縮鈾有助生產核武所需的90%濃縮鈾。但伊朗向來堅持國內庫存的鈾都是發電使用，不過隨著以色列與伊朗對峙，力挺以色列的川普當選、卡達退出停戰談判，局勢變得更加詭譎。

積極囤積濃縮鈾

根據《美國之音》報導，聯合國原能總署IAEA表示，伊朗的60%濃縮鈾10月增加182.3公斤，比8月的增加幅度多了17.6公斤。據估計伊朗全部的濃縮鈾含量高達6604.4公斤，10月比8月還要多852.6公斤。只要42公斤的60%濃縮鈾就可以製造核彈。

如今中東戰爭尚未降溫，協調國之一的卡達甚至退出協商，加上以色列與伊朗對彼此發動轟炸，還有力挺以色列、過去強力圍堵伊朗的川普當選，也讓聯合國更加擔心伊朗更加堅定想要製造核武的決心。過去伊朗雖然曾與西方國家簽訂《全面核協議》，但美國便是在川普的第一任期退出，並對伊朗施行各類經濟制裁。

川普當選恐更加施壓

《美聯社》提到，拜登時期雖然有重啟新的核協議談判，但目前仍沒有下文。川普在第一任期不只撕毀核協議，還對伊朗採取「極限施壓」策略，於2020年將前伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼刺殺。雖然IAEA官員多次提醒伊朗不要輕易增加濃縮鈾存量，但伊朗堅持其濃縮鈾是作為民生使用。

美國現階段是採取與法國、德國與英國合作的模式，間接與伊朗接觸，並要求伊朗在核能發展上不要失控。原本IAEA要求伊朗的鈾僅能濃縮到3.67%、還有保有300公斤的濃縮鈾存量，但隨著美國退出《全面核協議》，伊朗也跟著宣布毀約，如今報告顯示伊朗積極增加濃縮鈾存量，也讓外界擔心中東局勢。

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