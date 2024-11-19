快訊

席捲美國、英國體壇！魔性「川普舞」掀模仿潮 運動員嗨跟風

烏克蘭首次對俄動用ATACMS！發射6美製長程飛彈 擊中俄軍火站

員工疑遭霸凌離世…勞動部調查報告卻撇清？藍怒：滿紙荒唐、官官相護

以軍猛攻真主黨 聯合國：黎巴嫩2個月內逾200童喪命

中央社／ 日內瓦19日綜合外電報導

聯合國今天表示，以色列加強兵力攻打黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah），2個月內已有200多名孩童因戰火而喪命。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴媒體：「黎巴嫩2個月內超過200名孩童喪命，浮現出令人不安的景象：那些能制止暴力的人，卻對孩童的死置若罔聞。黎巴嫩在過去2個月，平均每天3名孩童遇害。」

以色列軍方今天表示，約40枚彈體自黎巴嫩射入以色列中部與北部，救難人員通報，4人因彈體的碎片而受輕傷。

以軍發表聲明說：「上午9時50分至9時51分之間，上加利利（Upper Galilee）、西加利利（WesternGalilee）和中加利利（Central Galilee）地區警報聲大作後，發現約25枚彈體越過黎巴嫩射入以色列，若干彈體被攔截，同時當地發現墜落的彈體。」

以軍發布上述消息前，稍早曾通報，約15枚彈體來襲，觸發了防空警報。

黎巴嫩國營媒體報導，美國特使哈克斯汀（AmosHochstein）今天抵達黎巴嫩就停火談判展開協調。

以色列與真主黨自今年9月底開戰以來，美國與法國領銜致力於促成停火。

以色列 加利 黎巴嫩

延伸閱讀

黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死

以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間

黎巴嫩真主黨證實 發言人命喪以軍空襲

以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特 傳真主黨發言人身亡

相關新聞

以色列10月空襲伊朗 內唐亞胡：破壞核計畫一環

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列10月下旬對伊朗發動的攻擊，破壞了伊朗核子計畫...

黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死

黎巴嫩首都貝魯特各級學校今天停課，在此之前，以色列空襲當地造成6死，當中包括黎巴嫩政軍組織真主黨的發言人。另外，以軍今天...

以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間

在以色列與黎巴嫩真主黨交戰之際，美聯社攝影記者艾瑪最近捕捉到以色列空襲摧毀貝魯特一幢公寓的一瞬間，而這棟公寓曾是他考慮租...

以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特 傳真主黨發言人身亡

兩名黎巴嫩安全消息人士告訴路透，以色列17日空襲黎巴嫩首都貝魯特人口稠密區一棟建築，真主黨發言人亞飛（Mohammed ...

又一官員喪命？以色列空襲黎巴嫩首都 傳真主黨發言人身亡

2名黎巴嫩安全單位消息人士告訴路透社，以色列今天空襲黎國首都貝魯特一個人口稠密地區的建築物，造成黎巴嫩政治與軍事組織真主...

加薩北部建築物遭以軍空襲 民防單位稱26死59失蹤

加薩走廊（Gaza Strip）的民防單位表示，以色列今天的空襲擊中加薩北部1棟建築物，造成包括孩童在內共26人死亡，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。