阻擋以色列軍售案 美國參議院將表決

美國聯邦參議院定20日表決阻擋軍售以色列案，贊同阻擋的國會議員表示，加薩走廊的巴勒斯坦平民亟需的援助物資運送遭到以色列阻礙。

路透社報導，「不贊成（軍援）聯合決議案」是由與民主黨團合作的無黨籍參議員桑德斯（BernieSanders）提出。由於兩黨強烈支持以色列，預期決議案不會過關，不過支持的議員希望藉此鼓勵以色列政府和總統拜登政府為保護加薩走廊平民而投入更多。

230萬加薩民眾當中的大部分人已經流離失所，當地深陷饑荒風險之中。加薩衛生官員表示，以色列迄今13個月攻勢已經造成逾4萬3922人喪生。

民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、威爾希（Peter Welch）共同提出的其中兩項決議案尋求擋下120公釐迫擊砲彈和聯合定向攻擊炸彈（JDAM）軍售。民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）提出的另一項決議案尋求擋下戰車砲彈軍售。

波音公司（Boeing）生產的JDAM尾部套件運用炸彈尾翼，將標準無導引炸彈改造成透過全球定位系統（GPS）引導的導引武器。

桑德斯在聲明中說：「這場戰爭幾乎全用美國武器和來自美國納稅人的180億美元進行。為除掉為數不多哈瑪斯（Hamas）戰士，以色列已經對人口密集地區投下美國提供的2000磅炸彈，造成數以百計平民喪生，而且根本沒有盡力分辨平民和戰士。」

他強調：「這些行動既不道德也不合法。」