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以色列10月空襲伊朗 內唐亞胡：破壞核計畫一環

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡表示，以色列10月下旬對伊朗發動的攻擊，破壞了伊朗核子計畫的「一部分」。圖為內唐亞胡10月底出席軍方紀念活動。（路透）
以色列總理內唐亞胡表示，以色列10月下旬對伊朗發動的攻擊，破壞了伊朗核子計畫的「一部分」。圖為內唐亞胡10月底出席軍方紀念活動。（路透）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列10月下旬對伊朗發動的攻擊，破壞了伊朗核子計畫的「一部分」。

綜合法新社和路透社報導，內唐亞胡說，以色列上個月對伊朗的空襲，不僅打擊了德黑蘭核計畫的一部分，同時削弱了其防禦和生產飛彈的能力。

內唐亞胡對以色列國會表示：「他們核計畫的某些部分據報在這次攻勢中受到打擊。」還說「計畫本身和其在此處運作的能力尚未受到阻礙」。

他並未具體透露是哪個部分受到破壞，但補充說，伊朗獲得核武的途徑並未被封鎖。

在伊朗對以色列發射約200枚彈道飛彈幾週後，以色列戰機10月26日對伊朗軍事目標發動了3波攻擊。

在此之前，雙方4月也曾向對方發動直接攻擊。

內唐亞胡在對國會的演說中，針對以色列鎖定了哪些目標提供一些相關細節。

他說，以色列4月的攻擊範圍較小，摧毀了伊朗首都德黑蘭周圍4套由俄羅斯供應的S-300地對空飛彈防禦系統其中之一。

內唐亞胡還說，以色列10月發動的攻擊，摧毀了剩餘的3套防禦系統，對伊朗製造彈道飛彈和其生產用於遠程彈道飛彈固體燃料的能力造成嚴重損害。

以色列 伊朗 內唐亞胡 彈道飛彈 核武

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