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黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死

中央社／ 開羅/加薩18日綜合外電報導
黎巴嫩首都貝魯特各級學校今天停課，在此之前，以色列空襲當地造成6死，當中包括黎巴嫩政軍組織真主黨的發言人。圖／路透社
黎巴嫩首都貝魯特各級學校今天停課，在此之前，以色列空襲當地造成6死，當中包括黎巴嫩政軍組織真主黨的發言人。圖／路透社

黎巴嫩首都貝魯特各級學校今天停課，在此之前，以色列空襲當地造成6死，當中包括黎巴嫩政軍組織真主黨的發言人。另外，以軍今天攻擊加薩走廊全境，造成20人死亡。

法新社報導，以色列昨天空襲人口稠密的貝魯特市中心，此處在那之前未曾遭受席捲黎巴嫩其他地區的暴行。

黎巴嫩衛生部門官員說，以軍空襲造成6死，而真主黨（Hezbollah）和以軍皆指出，當中包括真主黨的發言人亞飛（Mohammed Afif）。這是開戰以來，真主黨高層目標人物遭屠戮的最新一起。

而以軍的空襲致使教育部下令，各級學校和貝魯特地區的高等教育機構停課兩天。

另據路透社報導，醫護人員表示，以軍今天攻擊加薩走廊全境造成20名巴勒斯坦人死亡，包括6人因收容流離失所家庭的帳篷遇襲而喪命。

衛生部門官員指出，位於沿海地區的馬瓦希（Al-Mawasi）被指定為人道安頓區，而以軍針對當地搭建帳篷的營地發動空襲，造成4人死亡，其中兩人是兒童。

與此同時，兩人命喪於加薩南部城市拉法（Rafah）的臨時避難所，另有一人因無人機引發的火災而死。

醫護人員表示，位於加薩北部的貝特拉希亞（BeitLahiya），一枚以色列飛彈擊中房舍造成至少兩死和多人受傷。而醫護人員與當地居民昨天說，以色列空襲貝特拉希亞一棟數層樓高的住宅大樓，造成數十人死傷。

真主黨 空襲 黎巴嫩

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