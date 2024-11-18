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教宗籲調查以色列加薩戰事 是否涉及「種族滅絕」

中央社／ 梵蒂岡17日綜合外電報導

教宗方濟各（Pope Francis）新書即將出版，他在摘錄中首次回應以色列在加薩對巴勒斯坦人進行的軍事行動，籲請進一步調查以色列行為是否符合「種族滅絕」的定義。

教宗方濟各的新書名為「希望從不讓人失望：通往更美好世界的朝聖者」（Hope Never Disappoints.Pilgrims Towards a Better World，暫譯），內容包括他對長達一年多的加薩（Gaza）戰爭最新、最直率的看法。

綜合法新社與路透社報導，方濟各今天在義大利「新聞報」（La Stampa）發表的新書摘錄中寫道：「一些專家認為，加薩正在發生的事具有種族滅絕的特徵。」

方濟各補充說：「應仔細研究，以確定（情況）是否符合法學家和國際機構對此詞（種族滅絕）制定的技術性定義。」

方濟各經常對以色列在加薩戰事造成的受害者表示遺憾。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）控制的衛生部估計，死亡人數至少為4萬3846人，其中大多數是平民。

方濟各呼籲調查此事是他首次在以色列對巴勒斯坦領土的軍事行動中公開使用「種族滅絕」一詞，但他並未表達認可這一說法。

方濟各建議國際社會應研究以色列在加薩的軍事行動，是否構成對巴勒斯坦人民的種族滅絕，這是他對以色列在長達一年的戰爭中最明確的批評之一。

今天稍晚，以色列駐梵蒂岡大使館在社群媒體X引用以國大使塞德曼（Yaron Sideman）的話說：「2023年10月7日發生針對以色列公民的種族滅絕大屠殺，從那時起，以色列針對7個不同陣營欲殺害其公民的企圖行使自衛權。」

方濟各今天在X上表示：「在殉難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸和蘇丹，讓我們為和平共同祈禱。」

梵蒂岡對方濟各最近的言論未予置評，但其新聞網站今天報導教宗新書的摘錄，包括其對於種族滅絕的評論。

方濟各為擁有14億信徒的天主教會領袖，他通常謹慎處理國際衝突，強調緩和對立局勢，但就以色列對哈瑪斯的戰爭行為，方濟各最近加強了批評力道。

以色列 巴勒斯坦 方濟各

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