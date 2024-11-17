以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特 傳真主黨發言人身亡

兩名黎巴嫩安全消息人士告訴路透，以色列17日空襲黎巴嫩首都貝魯特人口稠密區一棟建築，真主黨發言人亞飛（Mohammed Afif）喪生。但真主黨沒有立刻證實此事。

以色列軍方拒絕回應路透提問。襲擊發生前，以色列軍方發言人的社群媒體X帳戶沒有發布針對該地區的疏散命令。

這場空襲擊中貝魯特的拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa）。貝魯特南郊有許多人因以軍轟炸流離失所，前往拉斯阿納巴區避難。黎巴嫩衛生部表示，這場空襲已知造成一死三傷。

安全消息人士表示，空襲打擊阿拉伯復興社會黨（Ba'ath Party）辦事處所在的大樓，黨魁希賈茲（Ali Hijazi）告訴黎巴嫩獨立電視台「新電視台」，亞飛當時在這棟大樓內。「新電視台」之後也表示亞飛喪生，並播放一棟建築物上方樓層都塌陷至一樓，現場有民防人員進行搜救的畫面。

亞飛長期擔任真主黨已故領袖納斯拉勒的媒體顧問。納斯拉勒死於9月27日以色列對貝魯特南郊的一場空襲。