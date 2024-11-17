加薩北部建築物遭以軍空襲 民防單位稱26死59失蹤

加薩走廊（Gaza Strip）的民防單位表示，以色列今天的空襲擊中加薩北部1棟建築物，造成包括孩童在內共26人死亡，至少59人下落不明。

民防單位發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，今晨空襲過後，已從貝特拉希亞市（Beit Lahia）這棟5層住宅大樓的瓦礫堆中尋獲26具遺體，「其中包括婦孺」，至少59人還被困在瓦礫堆下。

統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）指控以色列犯下「大屠殺」、「持續這場種族滅絕戰爭，報復手無寸鐵的平民百姓」。

路透社報導，醫護人員及居民表示，至少有6個家族住在這棟建築物裡。哈瑪斯治下的加薩政府新聞室宣稱共72死；以色列尚未立即評論這起事件，但經常指控哈瑪斯新聞室誇大死亡人數。

加薩民防單位今天稍早表示，以色列對加薩各地的其他空襲造成至少20人死亡，其中包括4名女性及3名孩童。

哈瑪斯治下的加薩衛生部今天則公布，長逾13個月的以哈戰爭累計已導致4萬3846人喪生。