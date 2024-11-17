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拒撤離醫院被以軍關押…加薩醫生遭凌虐致死 監獄囚犯還原情況

中央社／ 開羅17日專電
日前以色列人權組織律師透露，加薩知名外科醫生加薩著名外科醫生布爾許因拒絕撤離而被以色列軍隊關押，並在5月因酷刑傷重死亡。圖為西法醫院，布爾許曾在此工作。法新社資料照
日前以色列人權組織律師透露，加薩知名外科醫生加薩著名外科醫生布爾許因拒絕撤離而被以色列軍隊關押，並在5月因酷刑傷重死亡。圖為西法醫院，布爾許曾在此工作。法新社資料照

以色列自去年10月7日遭哈瑪斯突襲至今，對加薩走廊和約旦河西岸地區不斷加重攻擊，並數度要求當地醫院醫護人員撤離。日前以色列人權組織律師透露，加薩知名外科醫生因拒絕撤離而被以色列軍隊關押，並在5月因酷刑傷重死亡。

聯合國稱，以色列藉摧毀加薩醫療保健系統，以對加薩進行更廣泛攻擊。

英國媒體「天空新聞網」（Sky News）15日報導稱，以色列人權組織「HaMoked」人權律師達卡（Nadia Daqqa）告訴天空新聞記者說，位於約旦河西岸，專門關押巴勒斯坦被拘留者的以色列奧弗（Ofer）監獄，今年5月將加薩著名外科醫生布爾許（Adnan Al-Bursh）凌虐毆打致死。

達卡說，奧弗監獄其他囚犯告訴他，布爾許在今年4月被轉送進以酷刑惡名昭彰的奧弗監獄關押。5月某天，以色列獄警先將布爾許扔進監獄院子，一名囚犯將無法站立的布爾許攙扶到一個房間幾分鐘後，房內傳來尖叫聲，接著獄方就宣布布爾許死亡，且未提供死因，也未歸還屍體給家屬。

達卡還說：「自以哈去年開戰後，已有多起像布爾許這樣在監獄被凌虐致死的案件。」

天空新聞指稱，以色列監獄管理局向天空新聞發表聲明，否認管理局應對布爾許之死負責，並強調監獄看守人員具備專業精神。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，布爾許1974年出生於加薩走廊，在歐洲取得醫學學位後返回家鄉擔任骨科醫生近30年，已救治多名遭受以色列轟炸導致傷殘的患者。

去年12月，布爾許在網上發布影片，顯示以色列軍隊如何進攻他工作的西法醫院（Al-Shifa Hospital），以及院內有眾多等候救治的傷民，也斥稱醫院不是哈瑪斯的指揮控制中心。影片還顯示，布爾許和同事一起鏟土，將已罹難的砲轟受害者埋進地底下。

布爾許另有影片顯示，他如何在黑暗中使用手機照明為患者進行手術。布爾許在影片中說：「儘管很痛苦，我們仍堅定不移。」

他拒絕撤離醫院。後來他在印尼醫院被以色列軍隊帶走。

布爾許的醫生同事奧貝德（Mohammad Obeid）流著淚告訴天空新聞記者說，以色列軍隊威脅稱，如果布爾許不投降，他們就要炸毀醫院。

與布爾許一起被拘留在監獄的外科醫生哈穆達（Khaled Hamouda）則對記者稱，布爾許被凌虐嚴重到無法自行如廁。

「金字塔報」今年7月曾報導，加薩南部最大醫院「西法醫院」院長塞爾米亞（Abu Selmia），在去年11月被以色列軍人擄走後關押在監獄內，直到今年7月才被釋放出獄。

塞爾米亞被釋放後告訴媒體記者說：「監獄每天對我們施加各種身體和心理羞辱。而且過去兩個月內，囚犯每天吃的食物不超過一小條麵包。」

「金字塔報」報導，今年10月，聯合國三人委員會發布報告稱：「以色列採行一項政策，藉摧毀加薩醫療保健系統，以對加薩進行更廣泛攻擊。」

報導還說，委員會在報告中表示：「以色列對醫務人員和醫療設施進行無情蓄意襲擊，已犯下戰爭罪和危害人類罪。」委員會也證實，這些對巴勒斯坦被拘留者的虐待制度都是以色列政府直接命令。

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