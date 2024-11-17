以色列昨遭火箭彈猛攻…今鎖定真主黨據點 對貝魯特南郊發疏散令
黎巴嫩激進團體真主黨（Hezbollah）朝以色列沿海城市海法周圍數座以軍基地開火經過數小時後，以色列今天對黎國首都貝魯特南郊局部地區發布疏散令，並鎖定真主黨據點。
法新社報導，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X發文警告，以色列指示貝魯特南郊3個地區的居民趁以軍準備轟炸數棟建物前撤離。
黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）今天早上報導，以色列夜間空襲並砲擊黎國南部的基安鎮（Khiam），此地與以黎邊界相距約6公里。
在以色列空襲基安鎮之前，以軍通報海法市（Haifa）昨晚遭到「火箭彈猛烈攻擊」，並表示有1座猶太會堂被擊中，造成2名平民受傷。
以色列軍方強調，空襲目標是「1座武器儲存設施」和1處真主黨「指揮中心」。
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