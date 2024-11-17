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以色列昨遭火箭彈猛攻…今鎖定真主黨據點 對貝魯特南郊發疏散令

中央社／ 貝魯特17日綜合外電報導
黎巴嫩激進團體真主黨朝以色列沿海城市海法周圍數座以軍基地開火經過數小時後，以色列今天對黎國首都貝魯特南郊局部地區發布疏散令。圖為以色列對黎巴嫩南部的基安鎮（Khiam）進行空襲，現場升起濃煙，該村莊距離以色列邊境約六公里。法新社
黎巴嫩激進團體真主黨朝以色列沿海城市海法周圍數座以軍基地開火經過數小時後，以色列今天對黎國首都貝魯特南郊局部地區發布疏散令。圖為以色列對黎巴嫩南部的基安鎮（Khiam）進行空襲，現場升起濃煙，該村莊距離以色列邊境約六公里。法新社

黎巴嫩激進團體真主黨（Hezbollah）朝以色列沿海城市海法周圍數座以軍基地開火經過數小時後，以色列今天對黎國首都貝魯特南郊局部地區發布疏散令，並鎖定真主黨據點。

法新社報導，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X發文警告，以色列指示貝魯特南郊3個地區的居民趁以軍準備轟炸數棟建物前撤離。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）今天早上報導，以色列夜間空襲並砲擊黎國南部的基安鎮（Khiam），此地與以黎邊界相距約6公里。

在以色列空襲基安鎮之前，以軍通報海法市（Haifa）昨晚遭到「火箭彈猛烈攻擊」，並表示有1座猶太會堂被擊中，造成2名平民受傷。

以色列軍方強調，空襲目標是「1座武器儲存設施」和1處真主黨「指揮中心」。

以色列 火箭 真主黨 空襲 黎巴嫩

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