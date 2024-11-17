以色列空襲貝魯特南郊 真主黨向以軍基地開火
以色列今天對在貝魯特和黎巴嫩南部的真主黨據點發動一波空襲；與此同時，背後有伊朗支持的真主黨表示，他們向沿海城市海法周圍幾個以色列軍事基地開火。
以色列軍方報告說，海法（Haifa）遭到「猛烈火箭襲擊」，有一座猶太教堂被擊中，造成兩名平民受傷。
在午夜前才發布的聲明指出，黎巴嫩激進團體真主黨（Hezbollah）今天向以色列發射約80枚砲彈。
以色列安全部門表示，兩枚照明彈落在海法以南的城鎮塞沙里亞（Caesarea）總理尼塔雅胡的住所附近，當時他並不在家。
法新社電視台畫面顯示，以色列軍方今天要求居民離開後，就對貝魯特南部郊區真主黨據點發動新一波空襲。
黎巴嫩國家通訊社（NAA）報導了一連串攻擊事件。
以色列軍方表示，飛機的目標是「一座武器儲存設施」和真主黨的「指揮中心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言