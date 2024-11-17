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以色列空襲貝魯特南郊 真主黨向以軍基地開火

中央社／ 貝魯特16日綜合外電報導
圖為11月15日以軍空襲黎巴嫩貝魯特南郊。新華社
圖為11月15日以軍空襲黎巴嫩貝魯特南郊。新華社

以色列今天對在貝魯特和黎巴嫩南部的真主黨據點發動一波空襲；與此同時，背後有伊朗支持的真主黨表示，他們向沿海城市海法周圍幾個以色列軍事基地開火。

以色列軍方報告說，海法（Haifa）遭到「猛烈火箭襲擊」，有一座猶太教堂被擊中，造成兩名平民受傷。

在午夜前才發布的聲明指出，黎巴嫩激進團體真主黨（Hezbollah）今天向以色列發射約80枚砲彈。

以色列安全部門表示，兩枚照明彈落在海法以南的城鎮塞沙里亞（Caesarea）總理尼塔雅胡的住所附近，當時他並不在家。

法新社電視台畫面顯示，以色列軍方今天要求居民離開後，就對貝魯特南部郊區真主黨據點發動新一波空襲。

黎巴嫩國家通訊社（NAA）報導了一連串攻擊事件。

以色列軍方表示，飛機的目標是「一座武器儲存設施」和真主黨的「指揮中心」。

以色列 真主黨 空襲 黎巴嫩

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