快訊

APEC合照有深意？習近平站C位、拜登流放後排 外媒狠譏「超級跛鴨」

12強賽／台灣球迷一舉動 震撼日本球評：令人感動的一刻

石英告別式現場曝光 前女婿焦恩俊送花籃致哀

兩枚閃光彈落以總理住所庭院 1個月內二度遇襲

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

兩枚閃光彈今天落在以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）位在中部城市塞沙里亞（Caesarea）的住所附近，以色列國家安全局（Shin Bet）稱此為「嚴重」事件。

法新社和路透社報導，以色列國家安全局與警方發布聯合聲明表示：「兩枚閃光彈落在總理住所外的庭院內。」

他們說：「事件發生時，總理及其家人並不在屋內。目前已展開調查。這是一宗嚴重事件，且代表危險升級。」

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）譴責這一事件，並警告「公共領域發生的暴力行為增加」。

赫佐格在社群媒體平台X發文表示：「我已與國家安全局局長通過話，並表達有迫切需要來進行調查，盡快處理這起事件的相關人士。」

目前還不清楚發射這些閃光彈的幕後主使。

內唐亞胡這間住所10月19日也曾遭無人機攻擊，黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）後來出面宣稱是他們所為。

內唐亞胡當時指控真主黨企圖暗殺他和他的妻子。

以色列軍隊與真主黨自2023年10月以來就一直隔空交火。以方並於今年9月底升高打擊真主黨的力道，除轟炸黎國南部和東部大片地區，也地面入侵邊境村莊。

以色列 內唐亞胡 真主黨 社群媒體

延伸閱讀

以色列球迷荷蘭遇襲 撤離專機降落以國機場

矢言繼續努力確保安全 以色列前防長：在人質仍活者時帶他們回家

尼坦雅胡幕僚涉洩密 以色列法院逮捕前發言人

以色列總理赴黎巴嫩邊境 矢言堅定回應真主黨攻擊

相關新聞

兩枚閃光彈落以總理住所庭院 1個月內二度遇襲

兩枚閃光彈今天落在以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）位在中部城市塞沙里亞（Caesarea）的住...

以色列空襲貝魯特南郊 真主黨向以軍基地開火

以色列今天對在貝魯特和黎巴嫩南部的真主黨據點發動一波空襲；與此同時，背後有伊朗支持的真主黨表示，他們向沿海城市海法周圍幾...

美媒：伊朗對美保證 未企圖暗殺川普

華爾街日報十六日獨家報導，伊朗十月十四日向拜登政府提出書面保證函，表示伊朗並未企圖暗殺川普。美國官員認為，這反映出美國政...

以色列連5天空襲黎南 黎巴嫩衛生部：至少2醫護死亡

黎巴嫩衛生部表示，以色列對該國南部村莊的空襲造成至少2名醫護人員今早喪生。與此同時，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊...

紐約時報：馬斯克密會伊朗駐聯合國大使

（德國之聲中文網）《紐約時報》本周四（11月14日）報道稱，馬斯克與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）舉行會晤，旨在緩解德黑蘭和華盛頓之間的緊張關系。會談超過了一小時，地

哈瑪斯稱已準備「立刻」停火 但數月來未收以色列認真提議

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯資深官員奈姆（Basem Naim）告訴英國天空新聞，哈瑪斯已準備好「立刻」達成停火協議，但宣稱數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。